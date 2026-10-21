Con información y foto de Audrey Robles

Valeria Soto Medina, Deisy Dayana Huerta Ramírez y Melany Guadalupe Espinoza Delgado fueron seleccionadas como las tres candidatas que competirán por convertirse en reina de la Feria Nacional de San Marcos 2027, luego de participar en el certamen de selección celebrado este miércoles en el vestíbulo del Casino de la Feria.

Las jóvenes fueron elegidas mediante la evaluación de un jurado integrado por 10 autoridades, quienes calificaron el desempeño de las participantes durante las distintas etapas del certamen. Con este resultado, las tres universitarias comienzan su camino rumbo a la corona de la verbena abrileña.

Así fue el proceso de selección

Un total de 20 precandidatas, representantes de distintas universidades de Aguascalientes, participaron en esta etapa de selección para definir a quienes continuarán en la contienda por el título de reina de la Feria Nacional de San Marcos 2027.

El evento inició con la presentación de las participantes y la exposición de sus respectivos proyectos sociales. Posteriormente, las jóvenes enfrentaron dos rondas de preguntas: una con cuestionamientos seleccionados al azar y otra con preguntas realizadas directamente por los integrantes del jurado.

Al concluir las intervenciones, las calificaciones de cada precandidata fueron registradas ante notario para garantizar la transparencia del proceso. Una vez contabilizados los resultados, se dieron a conocer los nombres de las tres seleccionadas, así como los colores que identificarán sus campañas y la posición que ocuparán sus fotografías en las urnas de votación.

Colores y posiciones de las candidatas

Las tres jóvenes quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Melany Guadalupe Espinoza Delgado, representante de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, con el color azul y la posición número 1 en las urnas.

Valeria Soto Medina, representante de Global University, con el color rojo y la posición número 2 en las urnas.

Deisy Dayana Huerta Ramírez, representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el color verde y la posición número 3 en las urnas.

La elección será en diciembre

Tras superar el proceso de selección, las tres candidatas iniciarán sus respectivas campañas rumbo a la elección de la reina de la Feria Nacional de San Marcos 2027.

La ciudadanía podrá participar en las votaciones los días 12 y 13 de diciembre de 2026, mediante las urnas que serán instaladas en distintos puntos del estado.

De esta manera, comienza una nueva etapa en la elección de la representante de una de las celebraciones más importantes de Aguascalientes, en la que las tres universitarias buscarán ganarse el respaldo de la población y alcanzar la corona de la próxima verbena abrileña.