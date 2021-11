Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, defendió el modelo de compra de medicamentos del Gobierno de la 4T, que incluso ha provocado reclamos del Presidente Andrés Manuel López Obrador por los problemas de desabasto.

«Para los ilusos que piensan que no van a haber medicamentos, de enero a junio, ya se hizo la adquisición de UNOPS y de todas las instituciones del sector salud», dijo durante la sesión informativa del Insabi y la UNOPS.

«Se reconocen por parte de nosotros deficiencias, pero no nos hemos quedado en el lamento, lo que hemos hecho es resolver cada una de las situaciones a pasos acelerados con la UNOPS, en un trabajo muy sencillo, poniéndonos de acuerdo, esa es la vision que tenemos con UNOPS, así lo planeamos, así se deberían resolver las cosas».

El funcionario indicó que las compras de sexenios previos no eran realmente consolidadas, sino que era una «adquisición centralizada» en la que se favorecía a 10 distribuidores.