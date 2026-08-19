Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de críticas por presunta falta de ‘austeridad’, consejeros del INE advirtieron que las elecciones íntegras y confiables cuestan, por lo que demandaron a la Cámara de Diputados no recortar su propuesta de presupuesto de 2027, del cual 13 mil 453 millones son para la contienda federal.

El Consejo General del INE aprobó este martes presentar una solicitud de recursos por 47 mil 10 millones 663 mil 461 pesos, de los cuales 31 mil 431 serán para su gasto operativo y la elección federal y local del próximo año, 10 mil 842 para el financiamiento público de los partidos y 4 mil 687 millones más para una consulta popular y la Revocación de Mandato del 2028.

Al presentar el proyecto, la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, insistió en que es una propuesta «responsable», pues no sólo se contemplan recursos para los procesos del próximo año, también para el arranque de las elecciones del 2028.

«Esto representa que de cada 100 pesos, 23 pesos son para las prerrogativas de los partidos políticos, 10 son una previsión precautoria para garantizar eventualmente una consulta popular o una revocación de mandato, 30 sostienen la operación ordinaria del Instituto y 37 estarán destinados a financiar la organización de estos cuatro procesos electorales», resumió.

El consejero Uuc-Kib Espadas afirmó que los recursos que demandan no son un exceso, sino costos mínimos para que el INE opere y organice elecciones.

Por ejemplo, expuso, se corrigen errores que cometieron en la contienda del 2024, como subir los sueldos «precarios» de los capacitadores electorales.

«Espero, no sé con qué tanta esperanza, que justamente la representación nacional entienda que tener elecciones íntegras es una condición fundamental», indicó.

Afirmó que la propuesta demuestra que reducir los sueldos para que nadie gane más que la Presidenta de la República y desaparecer seguros no generó un ahorro real, por lo que sólo fue una «medida de una distorsionada estética política».

Su homólogo Martín Faz le hizo segunda, y lamentó que la propuesta presente reducciones artificiales para «satisfacer expectativas políticas o mediáticas».

Por ello, lamentó que la presidencia del INE presuma a su personal técnico y especializado, pero haya cedido a reducir remuneraciones y eliminar prestaciones, pues en los hechos el presupuesto del organismo sigue alto.

«Podemos reducir salarios, podemos eliminar prestaciones, pero mientras las obligaciones constitucionales y legales del INE existan y ojalá sigan existiendo, organizar elecciones nacionales seguirá requiriendo recursos. Las elecciones cuestan porque hay que organizarlas, no porque quienes las organizan tengan derechos laborales», arremetió.

La consejera Frida Gómez insistió que la elección del 2027, que costará 13 mil millones de pesos, no sólo es instalar casillas, sino comprende miles de actividades de capacitación, tecnológicas, de impresión de materiales o de infraestructura, indispensables para que los ciudadanos voten con certeza, legalidad y confianza.

Los consejeros demandaron a los diputados analizar la propuesta dimensionando las responsabilidades del INE, y no hacer un «debate mediático» basado en que las elecciones son «muy caras».

«Es importante hacer un llamado al Poder Legislativo para que se tome en serio esta propuesta», indicó el consejero Arturo Castillo, quien recordó que en los últimos años han aplicado recortes que van del 2 al 40 por ciento de lo solicitado.

Insistieron en que los recortes sí impactan la calidad de las elecciones, pues, para empezar, se instalan menos casillas.

La consejera Carla Humphrey advirtió que la propuesta tenía puntos ciegos, con contradicciones internas y discursos que desmoronarán frente a la realidad de sus propios números.

Consideró que algunos rubros se etiquetaron sin la planeación debida y no existe un argumento sólido del por qué en el 2021 se solicitaron 20 mil 463 millones de pesos, en el 2024 23 mil 757 millones y ahora salta hasta 31 mil 431 millones de pesos.

«Me parece que no se sustenta en las actividades, porque la única nueva es en materia de transparencia», advirtió.

Su homóloga Rita Bell también cuestionó por qué la cartera de proyectos, en las que se etiqueta la elección federal y local, se incrementó un 53.2 por ciento respecto a la elección del 2024.

«Circunstancia que hace necesario fortalecer la justificación técnica de los principales componentes de ese crecimiento presupuestario», apuntó.