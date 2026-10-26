Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes la reducción de un beneficio fiscal para empresas de autotransporte de carga, que motivó una convocatoria a paro, al asegurar que la medida sólo afecta a 170 contribuyentes y no perjudica a los pequeños transportistas.

«Eso sólo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos. Es una afectación pequeña», sostuvo la Mandataria al responder sobre la justificación de las protestas convocadas para este lunes.

El Gobierno federal informó que redujo de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal que permite acreditar hasta el 50 por ciento del pago de peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), modificación que, según Hacienda, dejará fuera del beneficio al 6 por ciento de las empresas que actualmente lo utilizan.

Sheinbaum explicó que el beneficio fue establecido en 2002, durante el Gobierno de Vicente Fox, sin un límite de ingresos para las empresas beneficiarias, mientras que en la Administración de Andrés Manuel López Obrador se fijó un umbral de 300 millones de pesos.

La Presidenta sostuvo que la modificación para 2027 se concentra en las grandes empresas y no afecta a los propietarios de una o dos unidades de transporte, quienes podrán seguir accediendo al estímulo fiscal.

«Es importante que sepa la gente que la principal razón por la que están movilizando es esta disminución de las deducciones de 300 millones a 250 millones de pesos, pero afecta a un número muy pequeño de las grandes empresas del transporte», afirmó.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que el estímulo representa actualmente 13 mil 900 millones de pesos y que la reducción del límite permitirá obtener 4 mil 500 millones de pesos adicionales para las finanzas públicas durante 2027.

De acuerdo con las cifras presentadas por Hacienda, 2 mil 580 contribuyentes utilizan el beneficio, de los cuales 170 concentran el 94 por ciento de los recursos, equivalentes a 9 mil 400 millones de pesos, mientras que los restantes 2 mil 410 reciben el 6 por ciento.

El funcionario señaló que el estímulo promedio para las 170 empresas asciende a 26 millones de pesos y que la modificación permitirá mantener el beneficio para el 94 por ciento de los contribuyentes, incluidos los operadores independientes conocidos como hombres-camión.

Amador explicó que el pago de peajes ya puede deducirse como costo de operación y que, desde 2002, también puede acreditarse contra el ISR, por lo que calificó el esquema como un doble beneficio fiscal.

El titular de Hacienda indicó que el sector del autotransporte recibió durante 2025 apoyos fiscales por alrededor de 115 mil millones de pesos, principalmente mediante el acreditamiento del IEPS al diésel, estímulos por cuotas de peaje y facilidades administrativas.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación ha mantenido comunicación con la mayoría de las organizaciones del autotransporte y que los inconformes fueron convocados a una reunión este lunes a las 11:00 horas con funcionarios de Hacienda y Segob.

La Mandataria agregó que las demandas de seguridad carretera se atienden mediante reuniones permanentes de los transportistas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.