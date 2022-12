Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

ALVARADO, Veracruz.-Ante la crisis que enfrentan las Policías locales en el País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la labor de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública efectuado en la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz, el Mandatario rechazó que la presencia de el Ejército y la Marina en las calles sea una militarización, sino una forma de garantizar la paz de la población.

«Hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Aún habiendo policías honestos en lo local, es muy riesgoso el cumplir con el deber porque en el municipio se sabe dónde vive el policía, dónde viven sus familiares y se aplica desgraciadamente la máxima de «plata o plomo», o los coptas y se ponen al servicio de la delincuencia o los agreden.

«Acabamos de tener en Zacatecas una situación lamentable porque asesinaron al comandante de la Guardia Nacional por ir a una misión a detener a tres policías municipales vinculados con una banda de delincuentes, en Pinos, entonces, el que se tenga la Guardia permite que haya más profesionalismo y se pueda evitar la cooptación de los policías municipales, inclusive de policías estatales», indicó el mandatario federal entre aplausos.

Por ello dijo, es importante que la Guardia Nacional –cuyo control busca que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– colabore en la seguridad de los estados.

«Entonces, por eso es importante lo de la GN, respaldada por la Semar, la Defensa. Esto no es militarización, esto es sumar esfuerzos para proteger a la gente, no es militarizar, es garantizar la paz sin violar los derechos humanos», remató el tabasqueño.

Certificación

Aunque reconoció que existen municipios sin Policía, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, presumió el avance en la certificación de corporaciones locales.

«Esto representa un reto mayúsculo, pues según los datos que tenemos en el Secretariado, algunos municipios aún no registran policías, sabemos que la tarea de pacificar el País es una tarea de todas las autoridades y niveles de gobierno, por eso, reconociendo las necesidades locales, la Secretaria (Rosa Icela Rodríguez) me instruyó a dialogar personalmente con todos los municipios del País», informó.

Ante este escenario, expuso que desde el 20 de junio de este año a la fecha, ha realizado encuentros, visitas y reuniones con mil 108 municipios, entre ellos los 50 prioritarios (con mayor número de homicidios).

La funcionaria federal no dijo cuáles ni cuantos municipios no tienen Policías locales, pero afirmó que para 2023 tendrán un diagnóstico claro de cómo están conformadas las corporaciones.

«El Secretariado contará el siguiente año con un diagnóstico del estatus de cada Policía local del País, que nos permitirá tener mayores elementos para que continúen fortaleciéndose. Reconocemos las características propias y la pluralidad que existe entre los municipios del País», dijo Flores.

«Por eso, conocer el estatus de cada corporación, no implica someterlos a una competencia, sino impulsar su avance permanente y constante, así garantizaremos que trabajen en sintonía con el esfuerzo de atender de raíz las causas del delito», añadió.

Ante 30 mandatarios (faltaron la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez) Flores presumió que desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno federal ha impulsado la certificación de elementos.

«En diciembre del 2018, únicamente el 20.8 por ciento contaba con la Certificación Única Policial. Al corte de octubre del presente año, esta cifra aumento a 83 por ciento, es decir, hubo un incremento de casi 62 por ciento de las policías locales certificadas, lo que garantiza un avance épico en las corporaciones policíacas para su profesionalización en el seno de este consejo», indicó.