El secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, Sergio Arturo Lozano González, informó que la recaudación del ajuste al 3% en el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) se etiquetará a infraestructura de obras y servicios públicos, a fin de garantizar un ejercicio eficiente y transparente de los recursos y un beneficio directo para los habitantes de Aguascalientes.

Explicó que al 12 de octubre del ejercicio 2021, se han revisado y aprobado 16 mil 617 traslados de dominio, de los cuales 8 mil 978 pagaron dicho impuesto y quedaron exentos 7 mil 639. El 46% del total de traslados de dominio no genera impuesto, beneficiando con esto a la población en general.

Para el ejercicio 2022 se continuará con las exenciones de años anteriores que marcan la Ley de Hacienda del Municipio y Ley de Ingresos. Además, como apoyo a la ciudadanía sigue vigente la tasa de 1.6% para vivienda de tipo popular, de interés social o lotes individualizados, con terreno inferior a 120 metros cuadrados y construcción no mayor de 78 metros cuadrados, con la condición de ser dueño de una sola propiedad.

FACTORES A CONSIDERAR. El tesorero municipal comentó que la Ley de Hacienda mantiene beneficios y para determinar su pago se aplica exención del valor que resulte del inmueble en los siguientes casos:

· De 5 veces el salario mínimo general vigente, inmueble que esté construido.

· De 2.5 veces el salario mínimo vigente, inmueble que no tenga construcción alguna o sólo se encuentre bardeado.

· De 5 veces el salario mínimo vigente para terrenos dedicados a la explotación agropecuaria.

· De 15 veces el salario mínimo vigente cuando se trate de un inmueble popular, de uso habitacional. Se considerarán inmuebles de este tipo, aquellos que se ubiquen en fraccionamientos autorizados tipo popular o de interés social, con superficie de terreno sea igual o inferior a 120 metros cuadrados y la superficie de construcción en su caso no sea mayor de 78 metros cuadrados.

SEGUNDA VUELTA. De igual manera, el funcionario recordó que la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, establece que quienes adquieran un inmueble y hayan realizado el pago correspondiente al ISABI, y vuelvan a realizar una transacción de compra venta del mismo inmueble en un plazo no mayor a 3 años, en la segunda transacción el ISABI se calculará con base en la diferencia del avalúo entre la primera y la segunda transacción y no del valor total del inmueble.

El único interés por realizar este ajuste del ISABI es la cristalización de las obras y el mejoramiento de los servicios que requiere la población de Aguascalientes para contar con una mejor calidad de vida, aseguró el tesorero municipal.

EXENCIONES:

· Traslados de dominio generados por Disolución o Liquidación de Copropiedad.

· Reversión de Fideicomiso.

· Cambio de Razón Social.

· Donación cónyuges o ascendentes y descendentes en primer grado.

· Adjudicación Testamentaria cónyuges o ascendentes en primer grado.

· Adjudicación Intestamentaria cónyuges o ascendente en primer grado.