Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que sostendrá en la mesa de negociación con los integrantes del Consejo General su propuesta de que Flavio Cienfuegos sea su Secretario Ejecutivo.

Pese a que consejeros consultados aseguraron que el funcionario no tiene los ocho votos que se necesitan para su nombramiento, al igual que otras propuestas para direcciones, la funcionaria electoral aclaró que seguirá dialogando con sus compañeros la próxima semana.

Reconoció que existen «valoraciones» que están haciendo sus homólogos sobre Cienfuegos, pero, apuntó, no tienen que ver con su capacidad para desempeñar el cargo.

En entrevista, la sonorense afirmó que las denuncias que pesan contra el ex Director del IMSS, por presuntas irregularidades en su gestión durante el 2019, son falsas y los expedientes están cerrados, por lo que es un funcionario capaz y tiene todos los requisitos para asumir el cargo.

«No se ha mencionado la falta de capacidad, no es un argumento (para tomar la decisión), son otras las valoraciones que está haciendo cada consejería. Las irregularidades es un tema que está totalmente cerrado, que nunca existió tal irregularidad.

«Sería incapaz de proponer algo que no estuviera correctamente fundamentado, tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley establece y tener todas las facultades para ejercer el cargo. Con esa tranquilidad hago la propuesta, porque de otra manera no tendría el sustento de hacer ninguna propuesta», informó.

Argumentó que propuso a Cienfuegos porque tiene una trayectoria en el servicio público, conoce la estructura y operación del INE, sabe de la coordinación con OPLES, e incluso, dijo, él creó -al estar en el Registro Federal de Electores- algunos sistemas registrales y de concentración de información que actualmente utiliza el organismo.

«Eso es lo único que puede avalar una propuesta, no existiría otra razón de proponer a alguien que no fuera creer en sus capacidades y confiar en sus habilidades para coordinar la Secretaría Ejecutiva y todos los trabajos que de ahí se deriven», indicó.

Los consejeros llevan tres semanas negociando la designación de titulares de 16 direcciones ejecutivas, unidades técnicas y coordinaciones que integran la estructura de primer nivel del Instituto.

La Presidenta ha propuesto algunos nombres y otros han salido de otros consejeros. Fuentes del INE han informado que hasta el momento no tiene ocho votos, de los 11, para la Secretaría Ejecutiva, Fiscalización, Unidad Técnica de lo Contencioso y Registro Federal de Electores.

Sin embargo, Taddei insistió en que ella no retirará ningún perfil, y formalmente no le han rechazado ninguna propuesta, pues están construyendo un acuerdo.

«Aún no podemos hablar de rechazos, preferencias o deficiencias, estamos en el proceso de construcción. Ningún nombre se ha retirado sobre la mesa, se han agregado nuevos nombres.

«Hay nombres que se ponen en un lugar, pero luego se ponen en otro, vamos viendo las capacidades y la estructura. Al final, cuando ya tengamos el proyecto de acuerdo, podremos decir estos nombres quedaron fuera y estos son los que van a quedar. Los estamos evaluando y están apareciendo opciones distintas», argumentó.

La presidenta calificó como «normal» que a consejeros o perfiles propuestos se les ligue con algún partido. Sin embargo, dijo, lo que se debe reconocer es la capacidad, los currículums, las probabilidades y su historia.

También informó que para la integración de la estructura de primer nivel se está considerando la paridad de género.

«Lo que nos tiene que quedar muy claro es que no hay resistencia para los nombramientos, hay una reflexión y un análisis correcto que debe de darse sobre los procesos de conformación de los expedientes y las características que deben de tener, pero ninguna resistencia», añadió.