Jorge Ricardo Agencia Reforma

CAMPECHE, Campeche: Pese a los resultados de México en la prueba PISA 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el trabajo de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y atribuyó las críticas en su contra a las acciones realizadas por su Gobierno en la materia.

Al presentar a los integrantes de su Gabinete que la acompañaron al mitin en Campeche por su Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria respaldó al funcionario y destacó la construcción de nuevos espacios de bachillerato.

«Mario Delgado ya lo conocen, Secretario de Educación. También nos conocemos de hace tiempo. También lo critican porque no les gusta el trabajo que hacemos al frente de la Secretaría de Educación», afirmó.

Sheinbaum aseguró que, después de años sin ampliar la infraestructura de educación media superior, el Gobierno construye preparatorias para atender a 400 mil jóvenes en el País.

«Fíjense, tantos años sin construir preparatorias y ahora estamos construyendo preparatorias para 400 mil jóvenes en todo el País. Eso está haciendo la Secretaría de Educación Pública», sostuvo ante unas siete mil personas reunidas en la concha acústica del Parque San Román, a una calle del malecón.

El respaldo a Delgado ocurre tres días después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió los resultados de PISA 2025, en los que los estudiantes mexicanos se ubicaron por debajo del promedio de los países miembros en matemáticas, lectura y ciencias.

En matemáticas, México registró un resultado inferior al de 2022, mientras que en lectura y ciencias las variaciones no fueron estadísticamente significativas, de acuerdo con la ficha elaborada por la OCDE. Además, sólo 30 por ciento de los alumnos mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia en matemáticas, frente a un promedio de 65 por ciento entre los integrantes del organismo.

Esta mañana, durante su conferencia en Chiapas, Sheinbaum reconoció la necesidad de mejorar el aprendizaje de matemáticas y lectoescritura y anunció materiales específicos para ambas áreas, actividades de lectura en las escuelas y medidas para restringir el uso de celulares en educación básica.

La Presidenta también presumió las miles de becas que se reparten a los estudiantes, sin importar su calificación.

«Supuestamente los demás niños iban a estudiar mucho para tener la beca, pero resulta que no pasó eso. Lo que ocurrió en el salón de clase es que estaban divididos. Los buenos estudiantes, los que tenían beca y supuestamente los malos estudiantes, los que no tenían buena calificación. Y en vez de promover mejores calificaciones, acabaron dividiendo y haciendo menos al estudiante que supuestamente no tenía buena calificación. Nosotros cambiamos eso. Y dijimos, no, que todas las niñas y los niños todos tengan una beca, aunque sea pequeña, pero es un reconocimiento que están estudiando y un apoyo a las madres y a los padres de familia para que lleven a los hijos a la escuela. ¿Saben cuál fue el resultado más estudiantes sacaron mejores calificaciones», aseguró.