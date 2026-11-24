Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes su petición al Gobierno de China para recibir en préstamo una pareja de pandas gigantes, ante la avanzada edad de Xin Xin, el único ejemplar de esa especie que permanece en México.

La Mandataria recordó que planteó la solicitud al Presidente Xi Jinping durante su encuentro en China e informó que su homólogo aceptó revisar las condiciones para un eventual préstamo, con motivo del 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se celebrará en 2027.

«China no regala ejemplares, los presta, y además es en una misión mucho más allá de la propia amistad. Es la conservación de una especie, entonces por eso fue la razón de decir que si había oportunidad el próximo año que se celebran los 55 años de las relaciones, si había la posibilidad de que pudieran prestar a una pareja, dada la edad avanzada de la panda que queda aquí en el zoológico. () A lo cual dijo que sí lo iban a revisar y que por supuesto estaba en la agenda de la revisión de qué tendría que cumplirse para que eso fuera posible», explicó.

Sheinbaum sostuvo que los pandas se convirtieron en un símbolo de los vínculos entre China y otros países, más allá de los acuerdos diplomáticos.

«Hay algo muy hermoso, es un símbolo de amistad de China con los diferentes gobiernos o pueblos del mundo», expresó.

La Mandataria recordó que la presencia de pandas en México se remonta a 1975, cuando China entregó una pareja como símbolo de amistad entre ambas naciones.

«En 1975, China regaló a México dos pandas, macho y hembra. Ya ustedes son muy jóvenes, yo también, pero esa pareja tuvo descendencia y fue un acontecimiento. Bueno, se hicieron canciones», relató.

La Presidenta había informado el 17 de noviembre que solicitó un panda para el Zoológico de Chapultepec.

La petición provocó críticas de actores políticos en México.

El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez exigió transparentar los acuerdos alcanzados durante la visita presidencial a China y cuestionó que la solicitud de un panda representara un beneficio concreto para México.

«Pedir un panda para un zoológico no es una acción de política pública que genere empleos, economía y seguridad a un país como México; requerimos conocer los acuerdos para materializarlos en una agenda legislativa sólida y que atraiga beneficios», expresó el legislador el 18 de noviembre.

En julio de 2025, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, informó que el préstamo de una pareja de pandas implica un pago de alrededor de un millón de dólares anuales y la firma de un convenio de al menos diez años.

Corrige Jinping a CSP

Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 en el Zoológico de Chapultepec y es la última descendiente de los pandas que China regaló a México hace más de cinco décadas, además de uno de los ejemplares más longevos de su especie bajo cuidado humano.

Esta mañana, la Presidenta relató que Xi Jinping conocía la edad exacta de Xin Xin e incluso la corrigió durante su conversación.

«En México queda solamente una panda, no sé si es hembra o macho. Yo comenté en la reunión que tenía 34 años y me corrigió el Presidente y me dijo no tiene 36 años, o sea estaba muy enterado», señaló.

En 1975, el Gobierno chino entregó a México a Ying Ying y Pe Pe.

Los ejemplares se reprodujeron en Chapultepec y dieron origen a una línea de descendientes que convirtió al zoológico capitalino en uno de los pocos fuera de China donde se logró la reproducción de la especie.

De aquella primera pareja nacieron siete crías, de las cuales cuatro sobrevivieron hasta la edad adulta. Entre ellas estuvo Tohui, nacida en 1981, que posteriormente fue madre de Xin Xin mediante reproducción asistida con un ejemplar procedente del Zoológico de Londres.

A diferencia de los pandas que actualmente viven en zoológicos de otros países, Xin Xin pertenece a México, pues nació de una línea de ejemplares entregados antes de que China modificara su política de cooperación para la conservación de la especie.

Desde 1984, el Gobierno chino dejó de regalar pandas gigantes y adoptó un esquema de préstamos, generalmente vinculado con programas de investigación, reproducción y conservación.