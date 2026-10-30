Mayumi Suzuki Agencia Reforma

Hidalgo, México:

Al inaugurar una planta farmacéutica en el laboratorio Carnot en Villa de Tezontepec, Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a dos años de su lanzamiento, el Plan México avanza satisfactoriamente gracias al respaldo de la iniciativa privada.

La Mandataria sostuvo que el esquema busca fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia del exterior, independientemente de lo que ocurra en el resto del mundo.

«Lo que puedo decir hoy, a dos años de haber presentado el Plan México, es que el Plan México va muy bien, gracias a ustedes», aseguró.

Explicó que uno de los objetivos del programa es sustituir importaciones para impulsar el crecimiento de la economía nacional.

«Es una política industrial de desarrollo industrial, de desarrollo de la producción agrícola y de los servicios. Es un plan que dice: importemos menos, en la medida de lo posible, produzcamos más para el mercado interno y para la exportación», expuso.

En ese contexto, la Presidenta invitó a los inversionistas a Palacio Nacional para avanzar en proyectos relacionados con la industria farmacéutica y la producción de medicamentos.

«Por supuesto, tiene que reflejarse en medicamentos más accesibles para la población y todo lo que eso significa para que realmente se impulse la salud y prosperidad compartida», acotó.

Sheinbaum recordó que, cuando era Presidenta electa, planteó al Gobernador Julio Menchaca desarrollar en Hidalgo un centro de la industria farmacéutica, por las ventajas de conectividad y las condiciones de la entidad para atraer inversiones.

«Porque tiene el aeropuerto, el AIFA está cerca de los centros de consumo y tiene todas las facilidades. Y tiene algo, que es esta zona, que es justamente de gran desarrollo industrial», apuntó.

«Imagínense, hace dos años lo imaginamos y hoy se está inaugurando esta planta en el estado de Hidalgo, que es punta del desarrollo farmacéutico en nuestro País», celebró.

La inauguración de la planta, que representó una inversión cercana a los 2 mil 400 millones de pesos, cerró la agenda pública de la Presidenta de este miércoles.

El complejo, informó Guy Jean Savoir García, presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Carnot, cuenta con una superficie de 83 mil metros cuadrados, de los cuales 21 mil corresponden a cinco edificios destinados a producción, laboratorio, almacenamiento, servicios y administración.

«Construimos sobre 83 mil metros cuadrados de superficie, 21 mil metros cuadrados en cinco edificios: producción, laboratorio, almacenamiento, servicios y administración», detalló.

Al destacar la importancia de la industria de la salud como un tema de resiliencia, Savoir consideró que la nueva planta representa un cambio de paradigma.

«En este momento se está definiendo cuál va a ser el origen y las capacidades de estas nuevas cadenas de valor, y los que actúan en este momento van a cimentar su posición de liderazgo por las décadas que vienen», aseguró.