Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, defendió el origen de sus bienes y aseguró que utilizó créditos hipotecarios para adquirir una casa y dos departamentos incluidos en su declaración patrimonial.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario respondió a la información publicada por REFORMA sobre inmuebles, terrenos y cuentas bancarias que, conforme a los valores asentados en su declaración, suman alrededor de 47 millones de pesos.

Romero aseguró que su patrimonio prácticamente no ha crecido durante los años que lleva como funcionario público y señaló que parte de sus terrenos fueron adquiridos antes de ingresar al servicio público.

«Yo poseo un predio rústico, un rancho en Tabasco, y particularmente uno de los terrenos lo adquirí en 1984, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido porque estamos hablando de hace 42 años. Otros terrenos los adquirí en 1992, hace 34 años», señaló.

REFORMA publicó el sábado que su declaración patrimonial correspondiente a 2025 registra cuatro terrenos y tres viviendas. Los predios suman alrededor de 70.5 hectáreas y fueron adquiridos entre 1984 y 1994.

Sobre una casa ubicada en la Alcaldía Tlalpan, Romero aseguró que la compró hace unos 25 años mediante un crédito hipotecario contratado con Banamex.

El funcionario también se refirió a dos departamentos de 74 metros cuadrados cada uno, cuyos contratos de compraventa firmó en marzo de 2018, cuando el edificio todavía estaba en construcción.

Romero sostuvo que dos años después contrató créditos hipotecarios con Bancomer para pagar ambos inmuebles.

REFORMA informó que los departamentos fueron adquiridos por 6.7 millones de pesos.

En su declaración de 2024 aparecían como compras mediante crédito, mientras que en la correspondiente a 2025 uno figura como pagado de contado y el otro mantiene un saldo hipotecario.

Este lunes, el director del Infonavit atribuyó esa diferencia al sistema de declaración patrimonial, que, según explicó, registra como pago de contado los créditos que ya fueron liquidados.

Romero también rechazó poseer actualmente automóviles, joyas u obras de arte y negó versiones que le atribuyeron unos 50 millones de pesos disponibles para gastar.

El funcionario defendió además sus percepciones y aseguró que recibe un salario equivalente al de un subsecretario de Estado, dentro del tabulador del Gobierno federal.

El funcionario, que cobra un salario de más de 2.2 millones de pesos al año, volvió a negar que su remuneración sea superior a la de la Presidenta.