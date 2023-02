Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la asignación de multitareas al Ejército, que van desde hacer bancos hasta cuidar el Metro de la Ciudad de México, no ha significado un descuido de las misiones bajo su responsabilidad.

«El Gobierno que represento ha fortalecido las cinco misiones principales del Ejército y Fuerza Aérea, ninguna se ha descuidado o ha venido a menos», dijo.

Grupo REFORMA publicó ayer que los militares llegan a su día haciendo de todo, como operativos antinarco y construcción de aeropuertos, hoteles y hasta tramos del Tren Maya, pero con la cartera llena.

En la conmemoración del 110 Aniversario del Día del Ejército, López Obrador se jactó de que, durante su mandato, se ha intensificado «como nunca» la construcción de obras por parte de personal castrense.

«Los ingenieros militares han sido protagonistas de la transformación que se está consumando en nuestra patria; enlistemos entre las obras realizadas, por ejemplo, la construcción de 269 cuarteles para la Guardia Nacional.

«(También) 2 mil 118 sucursales del Banco del Bienestar, la participación en la construcción de dos grandes acueductos para abastecer de agua a Monterrey y a la región de Xpujil en Campeche; asimismo destaco que los ingenieros militares están construyendo puentes, viaductos, libramientos, modernizando y equipando aduanas», señaló.

López Obrador también mencionó la construcción de un distrito de riego en Nayarit; la creación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la participación directa en la construcción de líneas férreas y estaciones en tres grandes tramos del Tren Maya, entre otras.

«El acondicionamiento de parques recreativos, hoteles, y muy pronto el manejo de la nueva línea Aérea Mexicana de Aviación.

«Sólo me resta agradecer el apoyo que el Gobierno que encabezo ha recibido del Ejército y de la Fuerza Aérea… Me consta la lealtad de las Fuerzas Armadas a las causas del pueblo y de la nación. Felicidades a todas a todos ustedes», agregó ante miembros del gabinete e integrantes del Ejército.

López Obrador también ponderó lo que calificó como la consolidación «como nunca» de la segunda misión asignada al Ejército, relativa a garantizar la seguridad interior, a través de la creación de la Guardia Nacional (GN), y las reformas para posibilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Tanto la GN como las Fuerzas Armadas, indicó, han sido de gran ayuda para garantizar la paz, y volvió a rechazar que el cambio de adscripción de la GN, de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, signifique militarización.

«Es importante también señalar que pese a lo que sostiene nuestros adversarios, por lo general los conservadores, la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarismo, o militarización, como suelen decir.

«Por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército, es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado», reiteró.

El mandatario indicó que la GN cuenta con 128 mil elementos –en su mayoría de origen castrense– debidamente capacitados, organizados y disciplinados para proteger a los mexicanos ante la delincuencia y otros males.

Presumió que, gracias al trabajo «responsable, perseverante y honesto» de las fuerzas federales, se han reducido los delitos del fuero federal en 33 por ciento, el homicidio en 10 por ciento, robo de vehículo 38 por ciento, el huachicol 95 por ciento, el feminicidio en 29 por ciento y el secuestro en 76 por ciento.

«Contrario a lo que sucedía anteriormente, no hay violaciones a los derechos humanos; las corporaciones policiacas o militares no torturan, ni masacran, ni desaparecen a personas», añadió.

En presencia del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, insistió en que las Fuerzas Amadas constituyen un pilar fundamental del Estado mexicano.