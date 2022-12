Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de críticas y descalificaciones de sus correligionarios, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió ayer su decisión de votar en contra del «Plan B» electoral.

Tras la advertencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que «el pueblo pondrá a cada quien en su lugar», el legislador sostuvo que no rechazó los dictámenes por oportunista, sino por el apego a la Constitución.

«El voto particular difiere de la mayoría, por el momento particular por el que pasa, pero no es un asunto político oportunista o coyuntural, es la Constitución y en eso me sostengo», aseveró.

«El problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumirla con todas sus consecuencias, el que seas un hombre de leyes, que defiendas la constitución, que defiendas al Estado de derecho con el que te comprometes desde que cumples la función pública a respetar y hacer respetar».

A través de un video, el presidente de la Junta de Coordinación Política pidió a sus críticos aprovechar los días de asueto, con motivo de las fiestas de fin de año, para dar lectura al voto particular que presentó durante la discusión de la reforma.

«Ahora que inicia el periodo de vacaciones te recomiendo leas en la calma, en el relajamiento, el voto particular que expresé y que ahora está en el diario de los debates sobre la materia política electoral que ha generado una gran polémica, de la cual estoy convencido y del voto que emití», exhortó.

«Ojalá y puedas leerlo, porque ahí establezco mis razones, mis causas, mis argumentos, mi justificación de por qué emití ese voto en ese sentido».