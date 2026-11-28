Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – El cantante Luis R. Conríquez, uno de los exponentes del regional mexicano, defendió la interpretación de corridos al considerar que la música no convierte a las personas en delincuentes y que la educación familiar es determinante en su comportamiento.

El artista destacó que este género musical tiene raíces históricas que se remontan a la época de Pancho Villa y constituye una forma de narrar acontecimientos.

Recordó que el 11 de abril de 2025, durante una presentación en Texcoco, Estado de México, anunció que no interpretaría corridos debido a las restricciones vigentes, situación que provocó abucheos y el lanzamiento de objetos por parte del público.

En contraste, anticipó que durante su presentación de hoy en el Domo Care, en Monterrey, ofrecerá su repertorio completo, acompañado de varios amigos.

Conríquez también explicó que, cuando existen restricciones para interpretar determinadas canciones, los artistas entregan previamente sus repertorios a los promotores, quienes gestionan la autorización correspondiente ante las autoridades.

Asimismo, defendió a Gabito Ballesteros al señalar que la canción que generó controversia estaba incluida en el repertorio autorizado, aunque fue interpretada en un orden distinto al previsto.

El cantante lanzó en julio su álbum Muchacho Alegre, producción con la que realizará una gira durante 2027.