Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Si se trata de defender a Lucerito Mijares, Lucero puede convertirse en leona como todas las mamás con cualquiera de sus hijos; pero más allá de eso, la cantante declaró que la situación en la que se vio envuelta su hija al recibir ataques personales, no a su trabajo, deja un mensaje reflexivo a la sociedad.

La cantante señaló que se debe tener claro que ni las mujeres ni los jóvenes deben ser violentados como su hija, cuando los conductores del programa ¡Qué Importa!, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón «El Estaca», soltaron varios comentarios y chistes burlándose de su fisonomía.

«Yo creo que no hay que perpetuar ni prolongar algo que puede ser negativo. Hacer conciencia de esto, más allá de que yo cuide, defienda y apoye a mi hija ante todo y con todo, y me vuelva una leona para defenderla y cuidarla en lo que sea necesario.

«Debemos tener claro que las mujeres, los jóvenes, la gente, no puede ser violentada con un lenguaje machista y discriminatorio. Yo creo que hoy en día eso ya es obsoleto, es lamentable y muy desafortunado», compartió en entrevista.

Los señalamientos contra Lucerito, de 19 años, levantaron molestia en la audiencia. Los conductores se disculparon en su programa, pero Videgaray aseguró que continuarían haciendo chistes.

Orgullosa mamá

Lucero se mostró orgullosa de los dos hijos que tiene: Lucero y José Manuel.

«A diario me regalan trofeos y medallas, no sólo el Día de las Madres, sino todos los días de su existencia. Me hacen sentir la mujer más satisfecha como mamá. Me hacen sentir su amiga, cómplice, compañera, su mejor amiga», afirmó.

ASÍ LO DIJO

«Me quedo con la reflexión maravillosa de saber que somos muchas las personas que nos conectamos con lo positivo, con lo bonito, con los logros que ha ido teniendo Lucero chiquita, con todo lo que está haciendo, sus planes, sus proyectos». Lucero, cantante