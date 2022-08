Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de conocerse el intercambio de mensajes entre Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y Alejandro Moreno, dirigente del PRI, el consejero fijó su postura y defendió sus conversaciones.

Sin desmentir el contenido y después de 22 horas de que fueron dadas a conocer por Layda Sansores, Gobernadora morenista de Campeche, Córdova consideró «normal» el intercambio de posiciones con los actores políticos.

«A ningún demócrata debería sorprender que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas. Es lo normal y obligado en democracia.

«Como consejero presidente del INE he tenido, tengo y seguiré teniendo comunicación con todas las fuerzas políticas», manifestó en redes sociales.

El mensaje lo dio a conocer ayer pasadas las 19:30 horas, después de que durante todo el día no hubo ningún posicionamiento institucional, silencio al que se sumó Alejandro Moreno, «Alito».

El dirigente tricolor sólo se posicionó sobre la vinculación a proceso del ex Procurador Jesús Murillo Karam, a quien manifestó su solidaridad.

«La voluntad dictatorial de este Gobierno queda cada vez más en evidencia. Sin temor a nada, violan los derechos de quienes les resulten incómodos y de todo aquel que su persecución sirva a su narrativa, esa misma con la que confrontan a los mexicanos», señaló Moreno.

Piden renuncia

Morenistas solicitaron la renuncia de Córdova, tras conocerse el intercambio de mensajes con Moreno.

«Es una vergüenza que el INE haga favores al Presidente de un partido para favorecerlo políticamente. Queda demostrado que la imparcialidad del INE no existe. @lorenzocordovav debe renunciar ¡ya! Medidas cautelares a Lorenzo Córdova», publicó en redes el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, publicó: «Me dejó sin palabras el nuevo audio y chats que da a conocer @LaydaSandores en donde se revela la complicidad de @alitomorenoc con la máxima autoridad electoral».

Pedro Miguel, quien ha ocupado diversos cargos en Morena, imaginó una posible acción legal del funcionario electoral.

«Siguiente capítulo: @lorenzocordovav se enchipotla por la difusión de sus packs con @alitomorenoc y tramita un amparo para impedir que @LaydaSansores los siga difundiendo», escribió.