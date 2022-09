CDMX.- Convertida en una guerrera imparable, Kate del Castillo vuelve a la tercera temporada de La Reina del Sur, y en este explosivo regreso consideró que el reclamo de Sandra Ávila Beltrán, quien pide que Telemundo y Netflix paguen regalías por el supuesto uso de su imagen, no tiene razón de ser.

Recientemente, la mujer conocida como la «Reina del Pacífico» habló de un recurso legal que habría iniciado contra las plataformas para solicitar hasta un 40% de las ganancias obtenidas con la serie protagonizada por la actriz mexicana.

Este reclamo se presenta justo en el anuncio del inicio de la tercera temporada de la historia basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, cuyo estreno está programado para el martes 18 de octubre por Telemundo.

Desde Londres, la estrella, quien encarna el personaje de Teresa Mendoza desde 2011, compartió pormenores de la nueva serie, pero también su postura en torno a la petición de Ávila Beltrán.

«Teresa Mendoza es ficción, producto de la imaginación del señor, autor maravilloso español, Arturo Pérez-Reverte. Algunos de los personajes de la novela escrita por él son reales, Teresa Mendoza, no. Es producto de su imaginación, así que no tiene nada qué ver y ahí no hay nada qué hacer», declaró Kate en entrevista exclusiva.

Con 60 capítulos intensos y cargados de adrenalina, la nueva entrega viene más poderosa que nunca, indicó.

Kate del Castillo cree que esta entrega de la serie, que asegura es la más costosa y ambiciosa de habla hispana en Latinoamérica, será la última, pues ella no está dispuesta a hacer otra temporada extensa. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)