Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Cancún, México 03-Sep-2023 .-El director del INAH, Diego Prieto, defendió la legalidad del ingreso del Ejército a la zona arqueológica de Chichén Itzá el martes pasado, para abrir con maquinaria pesada un camino, luego de no obtener autorización de paso por un terreno privado.

Prieto aseguró que la ruta, de 1.2 kilómetros por la zona arqueológica protegida, fue planificada y obtuvieron el permiso del Consejo Nacional de Arqueología, aunque no estuvo lista para inaugurar ayer sábado Chichén Viejo, obra complementaria del Tren Maya.

Arqueólogos y vigilantes de la zona denunciaron que el nuevo trazo careció de protocolo de salvamento arqueológico en la zona donde ya se han hallado vestigios, y de Manifestación de Impacto Ambiental.

«Pues sí se construyó con todo, ni modo que el INAH no siga sus propias reglas. El Consejo de Arqueología está totalmente enterado, el arqueólogo titular», sostuvo Prieto al llegar a la inauguración de un libramiento en esta ciudad.

«No (hubo afectaciones a la zona arqueológica) al contrario, no, no hay ninguna afectación, lo que pasa es que les encanta inventar versiones, y yo creo que ya basta. No hay ninguna afectación, absolutamente ninguna prestación, el Consejo de Arqueología está enterado, ayer estuvo con nosotros el titular de la zona arqueológica, José Osorio, la coordinadora nacional de arqueología y el director del proyecto de salvamento arqueológico y todos ellos se hacen cargo de que esto avance correctamente, hay que seguir trabajando en el cuidado de nuestro patrimonio».

El ingreso de maquinaria pesada se ejecutó debido a que la familia Barbachano, propietaria de un terreno periférico, les negó la entrada.

El nuevo camino, sin embaro, no quedó listo para este sábado, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiso inaugurar Chichén Viejo.

El director del INAH calculó que en una semana se puedan iniciar el ingreso a Chichén Viejo, y justificó que no hayan terminado el camino.

«Lo tuvimos que hacer ya hace poco, toda vez que originalmente el camino de acceso era el que cruzaba por terrenos particulares», dijo, sin precisar la fecha en que obtuvieron el permiso del Consejo.

Diego Prieto se molestó por ser cuestionado por el tema y se dijo maltratado.

«Vamos a hablarnos en serio, entonces, no sé la fecha, pero puede usted preguntarle a la coordinadora de arqueología, Martha Lorenza López Mestas», respondió.

«Usted me trata mal, pues yo también le hago mal».

En la inauguración de Chichén Viejo, el funcionario había desacreditado a los ambientalistas y arqueólogos que han cuestionado el papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante la construcción del Tren Maya, con una ruta de mil 550 kilómetros por cinco estados.

«El principal defensor del acuífero maya es el Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y no quienes solo hablan y poco hacen para contener los daños que muchos de los desarrollos turísticos ocasionan al acuífero», aseguró.