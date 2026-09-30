El IMSS estaría encaminando su modelo de atención infantil hacia la desaparición de las guarderías subrogadas, pese a que existe capacidad disponible, señaló Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.

Descartó el riesgo de que los trabajadores se vean afectados en la prestación del servicio de guardería y afirmó que, si esto ocurriera, “nos levantaríamos en armas”, al sostener que el negocio sigue siendo atractivo para los prestadores del servicio.

Así, cuestionó que el Instituto pretenda avanzar hacia guarderías administradas directamente, cuando el costo de atención resulta mayor, ya que paga alrededor de 6 mil 400 pesos mensuales por niño en las subrogadas, mientras que en las administradas por el Seguro Social el costo supera los 10 mil pesos.

De acuerdo con la información presentada en las reuniones del Consejo Consultivo del IMSS, la mayoría de las guarderías subrogadas opera entre 85 y 90% de su capacidad y solo unas cuatro estarían al 100%.

Estimó que existe alrededor de 15% de capacidad disponible, por lo que consideró que no hay una condición que justifique la sustitución del esquema.

Consideró que el plazo previsto para construir nuevos centros administrados por el IMSS podría prolongarse, ya que el Instituto estaría buscando terrenos donados por municipios o gobiernos para su construcción.

González González reprobó que la futura construcción de nuevos centros de atención infantil del IMSS pueda utilizarse como argumento para frenar la actualización de los pagos a las guarderías subrogadas.