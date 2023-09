El Libramiento Poniente no presenta, hasta el momento, deficiencias en su calidad de obra ni incumplimientos de requerimientos oficiales, afirmó el presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Arentsen Dávila Ramírez.

Después de que la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) anticipara que interpondrá recursos legales, al señalar que el proyecto no cumple con las disposiciones normativas de autopistas, el dirigente de la CMIC argumentó que esta vía concesionada se sometió a la verificación de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal.

En ese sentido, el delegado estatal de AMOTAC en Aguascalientes, José Luis Guillén, cuestionó que el libramiento no cubrió las necesidades de los operadores de las unidades de transporte pesado para su mejor circulación y uso.