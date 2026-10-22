Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Ministra Lenia Batres defendió su derecho a bloquear o impedir que ciudadanos le respondan en la red social X, pues aseguró que la libertad de expresión tiene limitantes.

«La libertad de expresión no ampara insultos o vejaciones», afirmó en un comunicado.

La autollamada «ministra del pueblo», nombrada directamente por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2023, luego que el Senado rechazó sus propuestas, y reelecta el año pasado, dijo que 17 ciudadanos han promovido amparos por haber sido bloqueados en esa red social o porque ella tiene bloqueada la posibilidad de respuesta en X desde enero de 2024.

A la fecha, explicó, en 16 se sobreseyeron ya que no se acreditó afectación a los derechos de las personas quejosas, y en dos, los jueces se pronunciaron sobre el alcance de la libertad de expresión.

Batres afirmó que un juez justificó que el límite o bloqueo en redes sociales cuando existen amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia, dirigidas tanto a la persona titular de la cuenta, como a otros usuarios.

La Ministra sostuvo que en los otros casos, una sentencia estableció que el derecho a la libertad de expresión no constituye una prerrogativa absoluta, sino que tiene límites y que en otra el juzgador sostuvo que el bloqueo no fue por no compartir una postura ideológica o por las críticas contra su trabajo, sino que se limitó el acceso a comentarios por una conducta abusiva orientada predominantemente a la descalificación personal y que está revisión ante un tribunal colegiado.

El mes pasado, al considerar que los funcionarios públicos deben escuchar la crítica, un juez federal concedió un amparo a un ciudadano contra el bloqueo general a los comentarios.