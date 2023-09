Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Ejército, al asegurar que no ha ocultado información sobre lo ocurrido en la noche de Iguala.

Tras reconocer que mantiene diferencias con los padres de los estudiantes, pidió no culpar por culpar y acusar al Estado o al Ejército sin elementos.

«No es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales», aseveró.

«Hemos avanzado bastante. Se tuvo una reunión con los padres, los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso».

El Mandatario se comprometió a continuar la investigación, a no dar carpetazo y dijo que está dispuesto a mantener el diálogo abierto.