Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al General Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y aseguró que es incorruptible.

Al recordar el proceso de cómo escogió a quien estaría al frente de la Sedena en 2018, dijo que Sandoval González destacó como el más íntegro y no se equivocó al nombrarlo.

Además de analizar los expedientes, que fueron proporcionados por quienes eran titulares de Sedena y la Secretaría de Marina, aplicó exámenes y dijo que realizó investigaciones por su cuenta.

«En todos los cuestionarios aparecía como un hombre de las Fuerzas Armadas incorruptible», contó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

«Estoy muy satisfecho porque me ha ayudado mucho, mucho, no me equivoqué», agregó.

Sobre Ojeda Durán, reiteró, su decisión se vio influenciada porque el Almirante escribió un libro en la década de 1980 que trata del combate a la corrupción.