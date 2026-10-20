Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la crisis desatada por las protestas sindicales en reclamo de una mejora salarial, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó, por ahora, la salida de Zoé Robledo de la dirección del IMSS.

La Mandataria aseguró que el funcionario tiene la instrucción de presentar una nueva oferta económica al sindicato, sin comprometer recursos que el Instituto no tiene, y acompañarla de medidas para atender los problemas que enfrenta el personal médico.

«En este momento no está en duda la permanencia de Zoé. Entonces, tiene que resolverse, tiene que resolverse», respondió.

Robledo es uno de los funcionarios que Sheinbaum mantuvo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró director del IMSS en mayo de 2019, después de la renuncia de Germán Martínez Cázares.