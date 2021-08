La diputada Paloma Amézquita Carreón manifestó que la defensa de la vida y de la familia ha sido una tarea que la fracción parlamentaria panista ha sabido defender, y espera que así continúe en la próxima legislatura, considerando que la ideología del partido en que milita conservará la mayoría de diputados y es un tema que seguirá siendo parte de la agenda.

Agregó que, si bien en los últimos años el PAN y PRD han ido en alianza electoral, los diputados emanados de esas filas han sabido respetar la agenda particular y de partido, mismas que se contraponen, sobre todo en el tema de que uno defiende la vida desde la concepción de las personas, mientras que el otro ha apoyado iniciativas pro-aborto.

Ante esto, resaltó que se espera que la defensa de la vida y la familia se mantenga desde el Congreso cuantas veces sea necesario. “Espero que mis compañeros de Acción Nacional sean congruentes con los principios y valores de nuestro partido y que impulsen iniciativas pro-familia. Lo que exige Aguascalientes es el tema del valor de la vida”.

Recalcó que los diputados que lleguen con la bandera perredista tendrán el respeto de la agenda que presenten, “así como ellos nos han respetado a nosotros, pero no creo que trascienda”, dijo, al referirse a la iniciativa a favor del aborto que, se ha adelantado, impulsarán los próximos diputados del sol azteca ante el Legislativo local.

Amézquita Carreón comentó que quedan pocas semanas a los diputados actuales y, en su caso, deja algunas iniciativas pendientes de resolver, tanto en la comisión que ella preside, como es la de la Familia, como en otras de las que forma parte.

Específicamente, se refirió a la iniciativa de Familia y Trabajo, pues, desde su punto de vista, es conveniente no sólo dar difusión, sino también que quede en ley, lo fundamental es que los trabajadores tengan convivencia sana y en tiempo con sus familias: “que se trate de tener esa sensibilidad con las personas empleadas de la iniciativa privada y el servicio público para que tengan convivencia con sus familias. Eso es redituable en la productividad”.