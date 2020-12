Afirma el Frente Nacional por la Familia que es falso el discurso de las organizaciones feministas, toda vez que el derecho humano a la vida está en todos los tratados internacionales y el que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo es un eufemismo clásico de esconder la palabra aborto y el asesinato de un bebé.

En respuesta a los señalamientos de las agrupaciones feministas en el estado, el coordinador del Frente Nacional por la Familia, Carlos García Villanueva, reiteró que la iniciativa ciudadana que promueven busca llevar el primer derecho humano de la vida a la Constitución del Estado. “Nosotros creemos que está bien redactada la iniciativa que ya es conocida porque es un instrumento que mandó el propio Instituto Estatal Electoral. Está redactada perfectamente reconociéndole que es un ciudadano de Aguascalientes la persona concebida y esto no se opone a la Constitución”.

Destacó que hoy en día, hay muchas amenazas desde nivel nacional con la agenda que impulsa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al intentar impulsar los antivalores en el país que solo dañan a la familia y a la sociedad con la cultura de la muerte. “Si no tienen respeto por un bebé no van a tener respeto por nada, entonces tenemos que defender la vida a como dé lugar y las feministas hacen una aclaración, que respetamos su punto de vista, pero el 92% de la ciudadanía en Aguascalientes está a favor de la vida, si un 8% no está de acuerdo, así es la vida en una democracia y los legisladores tendrán que ver que la mayoría de los ciudadanos queremos esto”.

Si bien las feministas persistirán en su lucha, el activista puntualizó que el Frente Nacional por la Familia hará lo propio y en caso de aprobarse su iniciativa ciudadana en el Congreso y aunque ellas amenacen con interponer una Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, su agrupación también hará la defensa jurídica incluso en instancias superiores a nivel internacional. “Nosotros también iremos a la Corte Interamericana si fuera necesario, iremos a instancias superiores todavía, hasta donde tope, pero debemos defender la vida a cómo de lugar. Estaremos en la lucha siempre”.