El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Sergio Delfino Vargas, adelantó que actualmente se trabaja legalmente en la defensa de la “fiesta brava” la cual ha comenzado a ser prohibida en algunas partes de la República.

Recientemente un juez federal emitió una resolución en la cual quedaron suspendidos los festejos de corridas de toros en la Plaza México. Preocupados de que lo anterior pudiera replicarse en Aguascalientes -referente de la tauromaquia y casa de importantes figuras en el mundo del toreo- el líder de los abogados adelantó que de manera conjunta con ganaderos se está trabajando para defender a las corridas de toros.

Delfino Vargas indicó que más allá de la polémica que genera en algunos sectores de la población el desarrollo de corridas de toros, quienes han llegado a considerarlas casos de maltrato animal, precisó que los recursos legales promovidos buscan defender la cultura y el espectáculo, sin desviar la importancia en materia económica que lo anterior significa para el estado, principalmente en fechas importantes como es durante los meses de abril y mayo, cuando se desarrolla la Feria Nacional de San Marcos.

“Se trata de no afectar a los ganaderos y de defender esa cultura arraigada en Aguascalientes. Queremos no ser tan radicales en ese tema, si lo vemos de lado de derechos humanos al rato no vas a poder matar una ratita o a una mosca porque son animales…”

Sergio Delfino Vargas

