Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dará hoy su cuarto Grito de Independencia desde Palacio Nacional, aunque será apenas el segundo ante público en el Zócalo capitalino, debido a la pandemia de Covid-19.

Fuentes consultadas indicaron que la conmemoración de este 15 de Septiembre estará dedicada a los paisanos migrantes, a quienes el Mandatario llama «héroes» por ser soporte de la economía nacional, incluso en épocas de crisis como la actual.

Luego de dos años (2020 y 2021) sin presencia de público en la Plaza de la Constitución por el Covid-19, hoy habrá entrada abierta para dar el tradicional Grito de Independencia y disfrutar de la presentación de Los Tigres del Norte.

«Ya están llegando los invitados para mañana (hoy). De todas maneras, nos vamos a ver mañana (hoy) aquí, vamos a estar (en la mañanera). Ya se confirmó o reconfirmó lo de la participación de Los Tigres del Norte», presumió ayer López Obrador en su conferencia mañanera.

«Yo invito a la gente, nada más es cosa de que haya lugar, porque sí pienso que van a estar muchos (asistentes en el Zócalo). Porque llevamos dos años con gritos virtuales», agregó el Mandatario.

La fiesta

Los Tigres del Norte se presentarán antes y después del Grito de Independencia. De acuerdo con datos de la Jefatura de Gobierno, el concierto de la agrupación iniciará a las 20:30 horas y se suspenderá alrededor de las 22:45 horas, para realizar la ceremonia oficial.

Se tiene previsto que la transmisión oficial de la ceremonia cívica inicie a las 22:55 horas, para que en punto de las 23:00 horas López Obrador lance los vivas desde el Balcón Presidencial, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

El año pasado, cuando López Obrador dedicó la ceremonia a las víctimas de Covid, el Presidente lanzó un total de 20 «vivas», incluidas las tres finales dedicadas a México. Mencionó a los «héroes anónimos», la democracia, honestidad, fraternidad universal y culturas prehispánicas, entre otras.

Después del Grito, el Presidente hará repicar la Campana de Dolores, ondeará la Bandera desde el Balcón y entonará el Himno Nacional. Al término de la ceremonia, habrá un espectáculo de pirotecnia.

Una parte de los fuegos artificiales saldrá desde la parte posterior de la Catedral Metropolitana, donde ayer se montaron distintas estructuras resguardadas por personal militar.

Entre las 23:15 y las 23:20 horas se reanudará el concierto de Los Tigres del Norte, que durará alrededor de una hora más. Según el itinerario, la presentación del grupo norteño -desde un escenario montado frente a la Catedral- terminará a las 00:15 horas.

Para el operativo de seguridad, los Gobiernos federal y de la Ciudad de México dispondrán de 2 mil 900 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y 2 mil 485 de la Policía capitalina, además de 110 vehículos.

Se instalarán cuatro cinturones de seguridad en el Cetro Histórico, con mil elementos cada uno y un helicóptero hará sobrevuelos de supervisión a lo largo del día. Palacio Nacional será vigilado por militares vestidos de civil.

Invitados

Entre los invitados especiales al Grito estarán el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a México hace varios días, y Aleida Guevara, hija del revolucionario argentino Ernesto «Che» Guevara.

También asistirán el padre y el hermano del periodista Julian Assange, por quien López Obrador ha intercedido ante el Gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir que sea castigado por la difusión de documentos clasificados.

Otros son familiares del activista por los derechos civiles, Martin Luther King, y del trabajador de campo de origen mexicano, César Chávez. Aunque fueron invitados, no acudirán otras personalidades como el Dalai Lama ni el Primer Ministro de India, Narendra Modi.

Los invitados a las fiestas patrias son hospedados en el hotel Círculo Mexicano, ubicado en República de Guatemala, detrás de Catedral. Presidencia reservó habitaciones en el inmueble que también alberga la tienda de chocolates de los hijos del Mandatario.

El tránsito vehicular sobre la Calle República de Guatemala fue cerrado por elementos militares. También se colocaron vallas metálicas para delimitar las banquetas y formar un pasillo por donde caminarán los invitados especiales hacia Palacio Nacional.

«No (va haber cena especial). Sí voy a estar con ellos después del Grito un tiempo, también no muy tarde, porque al día siguiente están invitados ellos al desfile», comentó López Obrador el lunes pasado.