Dedican documental a Perry

CDMX.- Netflix estrenará el 27 de octubre The One About Matthew Perry, documental de tres episodios sobre la vida del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends. Dirigida por Mary Robertson, la producción reunirá testimonios de familiares y amigos para mostrar su personalidad, sentido del humor, generosidad y vulnerabilidad, además de abordar su lucha contra las adicciones.

Entre las participantes estará Mia Perry Bowick, hermana del actor, quien compartirá recuerdos sobre su influencia y legado. Perry murió accidentalmente el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, debido a los efectos agudos de la ketamina y otros factores médicos.