Se ha informado en los templos y a través de los medios de comunicación, pero hay muchas personas que creen que las festividades en honor de la Virgen de la Asunción serán igual que en años anteriores, cuando el formato ha sido modificado debido a la contingencia sanitaria, por lo tanto no habrá peregrinaciones ni la Romería, consiguientemente los feligreses podrán seguir los actos en las redes sociales y en los canales de radio y televisión que deseen trasmitirlos.

Será la primera vez en 65 años que no se realice la Romería por las calles, que nació bajo la guía del cuarto obispo de la Diócesis local, doctor Salvador Quezada Limón, sólo una vez se llevó a cabo días después debido a la intensa lluvia. Ahora, en su lugar, se difundirán documentales que informarán del evento y el espíritu mariano que anida entre los habitantes de la región. El lema escogido es “Nuestra Señora de Aguascalientes Consuelo y Esperanza de Nuestro Pueblo”.

El coordinador del Comité de la Romería, Jesús González Martín del Campo, exhorta a las familias para que durante el Quincenario coloquen una imagen de la Virgen en el frente de las viviendas y centros de trabajo, en los automóviles y otros lugares que demuestren que Aguascalientes enaltece a su madre espiritual. Serán una forma de ser partícipes de las celebraciones a distancia, respetando las indicaciones de las autoridades de salud.

De esta manera, la Iglesia Católica y todos sus miembros se ajustan a las condiciones actuales para evitar la presencia masiva, que pueda provocar la diseminación del coronavirus, por el contrario, desde el hogar se puede seguir los eventos que tengan lugar y comentar en familia el significado que tienen estas celebraciones, principalmente que niños y niñas estén conscientes del porqué hay que estar en casa y desde ahí seguir las ceremonias y los diálogos.

Es indudable que esta vez será algo nostálgico, porque no es lo mismo presenciar los actos en vivo que a través de la pantalla, pero es la única opción que hay y a la que se debe acomodar la sociedad, siguiendo de cerca lo que ofrezca el Comité Organizador, el cual anuncia que desde el primer día de agosto se llevarán a cabo celebraciones eucarísticas, programas culturales, conferencias sobre temas marianos y conciertos a cargo de alumnos de la Escuela de Música Sacra.

En términos claros no hay suspensión del Quincenario, sólo que será bajo un esquema diferente, que tiene como propósito central lograr que la fe siga encendida y cada uno de los creyentes tenga presente que Nuestra Señora de la Asunción cobija a su pueblo con su manto.

El propósito de los encargados de realizar los festejos es que la mayoría de los católicos sean receptivos de los mensajes que se difundirán todos los días a lo largo del Quincenario y en lo posible los comenten entre sus allegados, para que tenga un efecto multiplicador y si alguien desea ampliar la Palabra puede acudir a los sacerdotes asignados en los templos para que reciban una explicación más amplia.

TRABAJAR CONTRA RELOJ

El profesor Herminio Ventura Rodríguez supo desde el primer día en que fue invitado para hacerse cargo del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, que los retos a que hoy se enfrenta iban a ser mayúsculos, tanto en lo político como económico, pero hombre acostumbrado a este tipo de pruebas las acomete con la misma decisión que otras, confiado en que saldrá airoso.

Uno de los problemas que registra el CDE es en el renglón financiero, porque aún cuando el Partido Revolucionario Institucional recibe una partida mensual del Instituto Estatal Electoral (IEE), como parte de las prerrogativas previstas en la ley, en la práctica se reducen debido a que el mismo organismo le retiene el 30% por concepto de multas, además afronta demandas laborales.

Las multas se refieren al mal manejo de los candidatos en sus gastos de campaña, o que la información suministrada al IEE fue deficiente, lo que en teoría es responsabilidad directa de los mismos aspirantes, pero que según las reglas el que responde es el partido. Se ha mencionado en múltiples ocasiones que los aspirantes deben hacerse cargo de sus errores, lo que aceptan y hasta juran ante la imagen del plantígrado tahonero que si lo harán. Si ganan puede obligársele a que respondan, pero cuando pierden se vuelven ojo de hormiga, lo que hoy le cuesta al partido una suma cercana a los 270,000 pesos mensuales.

El otro renglón igual de riguroso es el que se refiere a las demandas laborales, que obliga a pagar salarios caídos y la indemnización, actos que cometieron otras directivas y que por cuestiones jurídicas se alargaron, por lo que es ahora cuando se aplica los pagos respectivos.

Al respecto, Ventura Rodríguez se ha reunido con los casi 50 empleados que tiene el organismo para darles la seguridad que no habrá ceses, que lo único que deben hacer es ajustarse a la forma de actuar de la nueva directiva.

Algo muy importante que hizo el líder tricolor fue regresarles su categoría a los comités municipales, destinándoles cinco mil pesos mensuales con lo que puedan solventar parte de los gastos obligados. Por años estuvieron en el olvido por lo que varios de dichos comités dejaron de funcionar, lo que lógicamente llevó a que el tricolor perdiera presencia y con ello que la oposición se apoderara de los espacios, sin embargo la militancia siguió viva y que hoy se trata que se haga presente, lo que será posible mediante una labor muy intensa.

El CDE dispone de muy poco tiempo para hacer un papel decoroso en las elecciones de 2021. De entrada deberá designar a los candidatos a las diputaciones federales y locales y a las alcaldías, que deberán quedar debidamente constituidas a más tardar en febrero y después sólo dispondrá de tres meses para llevar a cabo las campañas.

Un encargo nada fácil, teniéndose en cuenta que el PRI perdió en las elecciones federales de 2018 las tres diputaciones federales y un año después no ganó ninguna de las 18 diputaciones locales, además retiene sólo uno de los 11 ayuntamientos.

Y un problema igual de álgido son las luchas intestinas, porque eso sí, en tiempos de secas no se paran ni por equivocación en el partido, pero llegado el día en que el nopal da tunas son demasiados los que se consideran con derecho de exigir ser tomados en cuenta, principalmente a los puestos de representación popular más conocidos como “plurinominales”, por lo que no tardan en andar a la rebatiña y de escucharse las clásicas amenazas de aquellos que se creen “personajes”, de que si no les dan lo que creen merecer tienen invitaciones de varios partidos.

JUSTIFICACIÓN

Desde que se inventaron las excusas se acabaron los pretextos, por lo tanto nadie es culpable de los errores aunque estos tengan un sello inconfundible. Si falta agua en los domicilios no puede responsabilizarse a Veolia y menos a quien debería vigilar que la concesionaria haga bien su trabajo. Asegura José Refugio Muñoz de Luna, director de la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), que la tarifa del agua no baja por la carestía de la energía eléctrica. Ejemplificó que en 2019 se pagó 250 millones de pesos por este concepto y un año antes fueron 150 millones, por lo que consideró que en 2020 será una cantidad superior debido a que por más de tres meses que ha durado el confinamiento los 207 pozos han trabajado las 24 horas del día. Pese a lo cual, afirmó, se mantiene la misma tarifa, por lo que una forma de ahorrar sería la compra de energía a una empresa que la produce mediante paneles solares, pero mientras se decide Juan Pueblo seguirá aguantando una atención que deja mucho que desear. Si falla el servicio en las casas Veolia no es responsable y tampoco CCAPAMA, entonces el único causante es el ciudadano, por no comprender que la firma francesa y su comparsa hacen grandes esfuerzos para mejorar la atención, aunque esta no sea tangible en las viviendas de los denunciantes.

