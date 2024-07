Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras finalizar su relación de 21 años con Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo dos hijos, Cristopher, de 18 años, y Kailey, de 14 años, el actor William Levy compartió un emotivo mensaje dedicado a sus hijos. “Creo que ya saben que papi siempre está ahí para ustedes, sin importar la hora o la distancia. Siempre respaldándolos y cuidándolos», escribió Levy en una historia de Instagram. Agregó: «Love you papi y princess. Mis ganas de verlos triunfar y salir adelante me llenan de fuerzas cada día. Aquí siempre para ustedes».

Levy, de 43 años, y Gutiérrez, actriz y modelo de 45 años, experimentaron una relación llena de altibajos durante más de dos décadas. La pareja anunció su separación hace unos meses. “Actualmente no estamos juntos. Por mi parte, nunca fue por falta de amor… Lo que queremos en este momento es diferente”, confirmó Elizabeth en una entrevista a un medio estadounidense en abril.

Actualmente, Elizabeth reside en Estados Unidos con sus hijos, mientras que William se encuentra en Europa, continuando con sus compromisos profesionales.