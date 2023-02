Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la oposición de la industria, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer el decreto para sacar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), transición que se deberá efectuar en 108 días hábiles.

El anteproyecto de decreto se encontraba en consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y, antes de concluir el proceso y contar con un dictamen, se oficializó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El 19 de enero, López Obrador dijo que buscaría convencer a la iniciativa privada para mudar del Benito Juárez al Felipe Ángeles las operaciones de carga aérea.

«Bueno, sí hay un trabajo de convencimiento (con la IP). Ya saben ustedes que aplicamos la máxima del Presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho», dijo en esa ocasión, pero ayer publicó el decreto.

En la publicación, el Gobierno señaló que instruye a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) actualizar las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue (slots) en aeropuertos en condiciones de saturación, publicadas el 29 de septiembre de 2017.

También pide revisar y modificar los permisos del servicio al público de transporte aéreo internacional de carga, y autorizar las rutas relacionadas, así como incorporar este decreto en la Publicación de Información Aeronáutica (PIA).

«Se instruye a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a realizar las acciones necesarias, a fin de revisar y modificar, en su caso, las concesiones del servicio al público de transporte aéreo nacional regular y no regular de carga», refiere el documento.

El Gobierno también solicitó al AICM realizar las gestiones para la asignación de slots.

La declaratoria de saturación en el campo aéreo del AICM, publicada en el 29 de septiembre de 2014, así como de los edificios terminales, publicada el 3 de marzo de 2022, permanecen vigentes.

Previo a la publicación del decreto, Qatar Airways realizó un comentario en el portal de la Conamer, en el que consideró que la decisión de mudar la carga aérea del AICM al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no contempla un análisis integral ni es una solución a la problemática de la terminal capitalina, por lo que solicitó al Gobierno que otorgue subsidios que permitan que la reubicación sea viable para los operadores aéreos.

Otras líneas aéreas solicitaron ampliar el plazo de entrada en vigor del decreto, de 90 a 180 días.

La Comisión Federal de Competencia recomendó apegar la consulta al plazo establecido en la norma de al menos 20 días y no prohibir el servicio de carga en el AICM, en tanto se implementa la iniciativa.

El 24 de enero, el Presidente informó que la empresa DHL aceptó operar en el AIFA, con lo que se convertirá en la primera empresa que realizará vuelos de carga en dicha terminal aérea a partir del próximo mes.