CDMX.- Belinda tiene gusto por los animalones exóticos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo el martes una visita a la casa de la cantante, ubicada en Jardines del Pedregal, ya que supuestamente los vecinos la denunciaron por tener animales exóticos.

Según el programa Hoy Día, de Telemundo, la también actriz fue señalada por tener dos monos araña, los cuales están en peligro de extinción, pero al realizar la inspección, no encontraron a los ejemplares, pero sí una cacatúa Alba, la cual también está en riesgo.

Fue el hermano de Beli, Ignacio Peregrín, quien recibió a las autoridades, pero no pudo mostrar los permisos para tener al ave, por lo que fue decomisada hasta que acrediten su tenencia legal.

Hasta el momento, no se sabe si la cacatúa es el mismo ejemplar que la cantante mostró en el clip de la rola «En el Amor hay que Perdonar», en donde también aparecieron un jaguar y un águila. (Elizabeth García/Agencia Reforma)