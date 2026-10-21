Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Maribel Guardia anunció que, por ahora, renunciará a ejercer su derecho de convivencia con su nieto José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa y de Imelda Tuñón, ante el temor de enfrentar nuevas acusaciones legales.

Mediante un video publicado en Facebook, la actriz explicó que decidió suspender el acercamiento que buscaba desde hace meses, debido a que considera que podría utilizarse para acusarla, junto con su esposo, Marco Chacón, de presuntas agresiones contra el menor.

Guardia aseguró que la defensa legal de Tuñón presentó un dictamen privado en el que el niño habría señalado supuestas agresiones. La intérprete rechazó esas afirmaciones y sostuvo que podrían formar parte de una estrategia para impedir la convivencia. Estas acusaciones corresponden únicamente a su versión.

Acompañada por Chacón y su abogado, Alonso Beceiro, la actriz expresó su tristeza por la decisión y aseguró que mantiene el cariño hacia su nieto, a quien afirmó haber criado desde su nacimiento hasta los ocho años.

El conflicto familiar comenzó en enero de 2025, cuando Guardia denunció a Tuñón por presunta violencia familiar y omisión de cuidados. Inicialmente, el menor quedó bajo protección de su abuela, pero posteriormente regresó con su madre por disposición de las autoridades.

Tuñón ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.

Guardia reiteró que su decisión es temporal y responde al temor de que cualquier encuentro genere nuevas controversias judiciales. Su abogado aclaró que continuarán los demás procedimientos legales relacionados con el caso.