Declare bien, el SAT le ayuda

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto a disposición de los contribuyentes el simulador para la declaración anual de personas físicas, herramienta clave en el proceso de cumplimiento fiscal, según informó José Alfredo Franco Hernández, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos. El especialista indicó que, desde inicios de marzo, los contribuyentes pueden utilizar el simulador para revisar sus declaraciones anuales como personas físicas. No obstante, mencionó que, por ahora, la opción de enviar la declaración no está disponible, esperándose su habilitación a partir del 1° de abril, considerando que el periodo para cumplir con esta obligación fiscal abarca del primero al 30 de abril.

Franco Hernández recordó que, de acuerdo con la legislación, deben presentar su declaración anual aquellos empleados con ingresos superiores a 400 mil pesos anuales, recibidos de más de dos empleadores, así como quienes hayan realizado actividades adicionales, tales como operar negocios propios o recibir ingresos por otros conceptos. Sin embargo, resaltó que cualquier persona tiene la posibilidad de acceder a este beneficio, particularmente quienes hayan efectuado gastos médicos, hipotecarios o educativos durante el año fiscal.

Además, resaltó la facilidad y utilidad del simulador del SAT, dado que la plataforma cuenta con información precargada, incluyendo datos sobre gastos médicos, intereses hipotecarios, colegiaturas y otros conceptos deducibles. Subrayó, igualmente, la relevancia de poseer una cuenta bancaria a nombre del contribuyente para recibir devoluciones, en caso de resultar con saldo a favor.