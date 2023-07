Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, antes de concluir su sexenio, emitirá un decreto para declarar como Área Natural Protegida más de 2 mil hectáreas que hoy son propiedad de la empresa Calica, filial de la constructora Vulcan Materials.

El Mandatario advirtió que, al margen de lo que determine el Poder Judicial, no permitirá que la compañía estadounidense continúe con la explotación de material de construcción en Playa del Carmen, Quintana Roo.

«Independientemente de lo que resulte del litigio, de lo que ya está impactado, la parte de selva ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales, porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en Área Natural Protegida», dijo.

El anuncio se registra a menos de dos meses de que el Presidente declarara la utilidad pública de un tramo de 120 kilómetros de vía, en el Istmo de Tehuantepec, que había sido concesionados a la empresa Ferrosur, propiedad de Germán Larrea.

Luego de varias semanas de jaloneos y negociaciones, Larrea aceptó una oferta del Gobierno para entregar las instalaciones –ya tomadas por la Secretaría Marina–, a cambio de una extensión de ocho años en la concesión de otro tramo, en Veracruz.

Ayer, López Obrador explicó que, antes de emitir el decreto, planteará la minera la posibilidad de comprar un predio y el muelle que hace unos meses, la Segob consideró «estratégico» para el abasto de productos para Cozumel, y que la firma tiene concesionado.

Detalló que su Administración aprovecharía la zona impactada para desarrollar un centro turístico, financiado con inversión privada.

Explicó que, para recuperar la inversión, el muelle sería remodelado, con la finalidad de que puedan arribar cruceros turísticos y barcos de carga.

«Les compraríamos todo. En lo que está impactado, buscaríamos la forma de que alguna empresa turística participara, que puedan utilizar como albercas naturales esos mantos acuíferos».

El Presidente adelantó que la oferta será enviada a la empresa a través del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

«Las 2 mil 200 hectáreas no las vamos a vender para que sigan haciendo lo mismo, sino casi 2 mil, Área Natural Protegida y el resto, lo que ya está impactado, ahí sí turismo ecológico», señaló.

El Jefe del Ejecutivo informó que, en medio de los litigios, su Gobierno ha rechazado ofertas de compra de material extraído por Calica para la construcción del Tren Maya.

El político tabasqueño agregó que, mientras no se resuelvan los juicios en proceso, la empresa no podrá continuar con los trabajos de explotación.