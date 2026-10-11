Iris Velázquez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A unas horas del impacto del huracán «Simon», que hasta anoche se mantenía en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) declaró en alerta por peligro alto a 95 municipios de los estados de Jalisco, Nayart, Colima y Michoacán.

De ellos, 22 demarcaciones de Jalisco y 6 de colima fueron ubicados en peligro muy alto.

Además, se ordenó la suspensión temporal de la movilidad y el cese de actividades no esenciales en esas localidades, principalmente municipios costeros vulnerables.

La medida incluye cero actividades comerciales y recreativas, evitar circulación por carreteras, caminos y vialidades, especialmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y áreas propensas a inundaciones

Anoche, «Simón» se ubicaba a unos 135 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 295 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295. Se prevé que la mañana de hoy toque tierra entre La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

Acompañada por mandos de la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, llamó a la población en riesgo a trasladarse a refugios y atender los avisos de posibles afectaciones

«Ante el paso del huracán ‘Simón’ categoría 4, y con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de la población, el Gobierno de México, a través del puesto de comando en la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, en coordinación y con el respaldo de los gobernadores de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, se ha determinado implementar medidas extraordinarias de prevención, entre ellas la suspensión temporal de la movilidad en actividades no esenciales», explicó.

«Hacemos un llamado urgente a la población para atender las siguientes disposiciones: permanecer en sus viviendas y evitar salir, siempre que sus viviendas se encuentren en lugares seguros. Evacuar preventivamente y trasladarse a los refugios temporales habilitados», apuntó.

Entre los principales municipios en riesgo están Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende, en Jalisco.

Además, Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, en Colima; Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla, en Nayarit.

Se prevé que, además de lluvias extraordinarias en la región, el huracán ocasione incrementos en los niveles de ríos y arroyos, provocando deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Reportan anegaciones en franjas costeras

El Gobierno de Colima ordenó la evacuación de zonas costeras, la suspensión total de actividades no esenciales y restringió la movilidad vehicular en los municipios en riesgo.

La Secretaría de Movilidad estatal suspendió el servicio de transporte público de pasajeros, mientras que el Aeropuerto Internacional de Manzanillo pausó sus operaciones comerciales, manteniendo atención exclusiva a contingencias militares y de la Secretaría de Marina (Semar).

Las precipitaciones e intensas marejadas causadas por «Simon» provocaron ayer anegaciones e invasión del mar en franjas costeras. Videos captados por pobladores mostraron que el agua de las olas llegó hasta el malecón, arrastrando las sillas, mesas y mobiliario que hasta ahí habían llevado prestadores de servicios, a fin de resguardarlos.

En el municipio de Manzanillo, las autoridades activaron las torres de perifoneo del SIAT para ordenar la evacuación de las Colonias Alameda y Santiago, ante el riesgo de desbordamiento de cuerpos de agua y el incremento en los niveles de la laguna local.

En la zona urbana del municipio se reportó la anegación de vialidades, mientras que en Tecomán, el oleaje rebasó la línea de playa e ingresó a las calles de la comunidad de Boca de Pascuales, donde la fuerza del viento derribó árboles y cableado eléctrico.

En respuesta, brigadas del Ayuntamiento, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano resguardaron a 15 personas evacuadas en la Telesecundaria «Ramón Delgadillo Sánchez», ubicada en Ladislao Moreno.

En Cuyutlán, municipio de Armería, la marea de tormenta rebasó el malecón e impactó las estructuras de los establecimientos comerciales de la orilla, lo que motivó el cierre preventivo de comercios dispuesto por las autoridades locales.

En Nayarit, la administración estatal ordenó la suspensión de labores, principalmente en los municipios de Tepic, Xalisco, Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas, Compostela y San Blas.

La Semar decretó el cierre de puertos para embarcaciones mayores en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como el cese de navegación menor en los puertos de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Guerrero.