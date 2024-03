Staff Agencia Reforma

JERUSALÉN, Israel.- Un tribunal israelí dictaminó que el ex diplomático Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación, es extraditable.

Roemer fue detenido en Israel el primero de octubre de 2023 tras las solicitudes de extradición presentadas por México desde 2021. El ex cónsul general en San Francisco y ex embajador ante la UNESCO ha negado las acusaciones en su contra.

Generalmente, el Ministro de Justicia de Israel debe firmar las extradiciones antes de que puedan llevarse a cabo. La dependencia no ha informado cuándo podría ocurrir eso.

Por el momento, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó que Roemer sea puesto bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, según la sentencia vista por la agencia de noticias Reuters.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Roemer puede apelar la decisión de un tribunal de Israel que falló en favor de su extradición.

Detalló que el diplomático tiene 30 días para ejercer su derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel.

«Aun así, esta decisión representa un paso alentador, aunque no definitivo, en el camino hacia la confirmación de la resolución judicial» indicó en un comunicado.

«La decisión del tribunal es un avance positivo, ya que los cargos presentados por el Gobierno de México contra Roemer Slomianski por abuso sexual agravado fueron aprobados».

La Cancillería indicó que la representación de México ante el Tribunal Regional de Jerusalén está a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Israel, con la que ha estado cooperando.