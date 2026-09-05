Declara novio de Secretaria ¡un auto!

Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En su paso por Administración pública federal, Iván García, novio de titular de Sectur, declaró como único bien un automóvil Mercedes-Benz.

Novio de la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, a quien obsequió un anillo de diamantes de 900 mil pesos, García Juárez se desempeña en el Gobierno de Tlaxcala desde 2021, pero nunca ha revelado su patrimonio.

Actualmente es Procurador de Protección al Ambiente de Tlaxcala, cargo que asumió el 1 de enero de 2022, y en el que gana 95 mil pesos mensuales.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, García Juárez estaba adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, donde fue Director de Planeación y Evaluación.

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, ingresó al Gobierno federal en abril de 2018 como subdirector de área en la entonces Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), hoy convertida en Segalmex.

En ese puesto sólo duró siete meses, pues salió el 30 de noviembre de 2018. Tanto en su declaración inicial como en la de término, no autorizó que sus bienes se hicieran públicos.

En aquel año, la ley dejaba a los servidores la potestad de decidir si hacían público o no su patrimonio.

De la mano del morelense Rabindranath Salazar, quien ocupó cargos directivos en la Segob y en el Banco del Bienestar, García Juárez regresó al Gobierno federal en septiembre de 2020 como director de Cultura Democrática de la Secretaría de Gobernación y luego fue coordinador del Proyecto del «Banco del Bienestar».