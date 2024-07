Entre la violencia sistemática a la que estamos sometidos como sociedad en estos días, la opacidad en la gestión educativa y las múltiples inquietudes que emanan de la implementación de la “Nueva Escuela Mexicana” (NEM), la toma de decisiones en materia educativa ha cobrado una relevancia mayor a la que tuvo en sexenios anteriores. A pesar del ecosistema de cambios radicales en relación con el modelo por competencias (alimentado por discursos tergiversados y nula evidencia) y una retórica “triunfalista” de quienes ostentan las riendas del sistema educativo nacional, hay una serie de decisiones que permanecen entre líneas y que tendrán repercusiones severas a lo largo de los próximos seis años, y que, considero, marcarán el rumbo de la próxima administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son estas decisiones?

La relación entre el Estado como rector del sector educativo y el magisterio se ha envuelto en diversos matices y con apreciaciones variadas. Hablar del corporativismo sindical a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI nos tomaría una gran cantidad de columnas y horas, por ello, para efectos de este texto, tomaremos como punto de partida que la relación entre ambos entes es de cooperación “política y administrativa” para salvaguardar intereses mutuos. ¿Qué intereses? Eso depende de cada administración. En 1992, con la descentralización del sistema educativo a nivel nacional (promovida por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari), el gobierno federal y el Congreso de la Unión ejercieron un poder político mayor sobre el SNTE para llevar a cabo dicha medida, lo cual nos condujo al federalismo educativo que vivimos hoy en día. Sin embargo, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno federal cedió ante las presiones del magisterio, favoreciendo enormemente los intereses de dicho gremio (encabezado por Elba Esther Gordillo) a través del manejo irresponsable del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desviando (según cifras de la Auditoría Superior de la Federación en 2011) aproximadamente 5 mil 661 millones de pesos que se destinaron en comisionados sindicales y manejos irregulares de recursos públicos por parte del SNTE. En 2013, con la reforma educativa y la instauración de la Ley General del Servicio Profesional Docente impulsadas por Enrique Peña Nieto (y sus evaluaciones que condicionaban el estatus de los docentes), esta sumisión del gobierno federal se rompió, reivindicando nuevamente el papel del Estado al frente del Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, esta ruptura del corporativismo sindical generó un caldo de cultivo para la edificación de una oposición que buscaba reivindicar dichos intereses magisteriales, la cual aprovechó Andrés Manuel López Obrador y, en su llegada a Palacio Nacional en diciembre de 2018, reinstauró el viejo sistema corporativista (otorgamiento de plazas sin concurso, manejo de recursos opacos en el sistema educativo y delegando la política educativa al magisterio) con la reforma educativa de 2019.

Es necesario hacer este breve repaso para entender la situación actual de la relación Estado/Magisterio y abordar los cuestionamientos que subyacen entre líneas: ¿Seguirá ampliándose este sistema delegado de la política educativa a nivel nacional al magisterio? ¿El Estado tomará acción en cuanto a temas relacionados con el crimen organizado y la violencia sexual en las aulas? ¿O dejará que las líneas discursivas sigan opacando la necesidad de ahondar en dichos temas?

María Cabadas, periodista de El Universal, lanzó un reportaje en dicho portal en el que detalla cómo operan las extorsiones a las escuelas en México, apuntando que de 2019 a 2024 se han registrado 299 carpetas de investigación por extorsión a maestros y personal educativo. Asimismo, indicó que las cuatro entidades con mayor número de denuncias son Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, narrando que las extorsiones van desde los 250 hasta un millón de pesos. Este fenómeno es síntoma, evidentemente, de un manejo inadecuado de la seguridad nacional y las políticas de combate al crimen organizado; sin embargo, esto ya está repercutiendo en el sistema educativo nacional e implica una intervención urgente, la cual no se ha planteado por parte de las instancias de seguridad correspondientes o la SEP.

Una de las inquietudes que emanan de esta problemática es la posible inmersión de las fuerzas castrenses en la actividad educativa cotidiana (lo anterior, derivado de la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en tareas que no son propias de su naturaleza, como lo son obras públicas o aduanas). Esto no solo puede comprometer la relación Estado/Magisterio, sino también abrir puertas a la ampliación de la militarización en dicho sector, tomando en cuenta la falta de eficacia de las políticas de seguridad. Por otro lado, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. publicó un reporte denominado “Es un secreto: La explotación sexual infantil en las escuelas”, en el que detalló que, desde la publicación de su último informe (hace tres años), los casos de explotación sexual han aumentado, relatando 27 casos documentados en 12 estados de la República y que la SEP no ha implementado algún tipo de estrategia o pronunciamiento al respecto (atendiendo a las malas prácticas gremiales que se efectúan para cubrir a los violentadores).

Ahora, a pesar de que las atribuciones directas para atender ambas inquietudes van de la mano del actuar de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y las fiscalías locales, es evidente que la participación de las autoridades educativas ha brillado por su ausencia y, a la larga, las problemáticas irán aumentando si no se hace un control preventivo desde el sector educativo y, principalmente, desde el magisterio. La nueva interrogante sería: ¿la siguiente administración colocará los intereses de las y los estudiantes primero (su seguridad y protección a su integridad) antes que los de los maestros? Si la indiferencia del gobierno federal sigue ante dichas problemáticas que van en aumento, la respuesta sería evidente. ¿Qué intereses prevalecerán o lograrán instaurarse? Con el paso del sexenio lo averiguaremos.