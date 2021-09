El papel de la mujer empresaria no ha sido fácil, sin embargo, está acostumbrada a asumir los obstáculos que se le presentan día a día y está en niveles competitivos, por lo que puede superar los retos ya que tiene la capacidad académica, económica, política y filosófica para hacerlo, así lo destacó Stella Palacio Carrasquilla, aspirante a la presidencia de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas.

Stella Palacio es fundadora y propietaria de la empresa Human Factory Group, dedicada a todo lo relacionado con el talento humano. “Tenemos procesos desde el reclutamiento, pasamos por las pruebas de psicometría y llegamos a todos los ambientes laborales. Ahora estamos en México y en El Salvador y próximamente en Colombia”.

Es socia de MEMAC desde hace casi 6 años y considera a dicha asociación como una de las más importantes en el estado, ya que está llena de compromiso hacia sus agremiadas, de líderes, de conocimiento y de empatía.

Detalló que lo que la motiva buscar la presidencia de MEMAC es porque quiere contribuir para que las socias tengan crecimiento y desarrollo empresarial real, que sea tanto a nivel local como a nacional. “MEMAC ya tiene muy buen reconocimiento local, pero nacional no tanto, entonces podríamos ayudar en esto”.

Asimismo, dijo que buscará que MEMAC sea una asociación incluyente de todas las agremiadas en las tomas de decisiones que se hacen adentro y realmente se tomen desde una democracia y sean justas y equitativas para todas. Adicionalmente, indicó que buscará trabajar de manera conjunta, mancomunada y cordial con todas las asociaciones y cámaras empresariales del estado y de esta manera fortalecer el sector empresarial.

Afirmó que el panorama actual para las mujeres empresarias durante este año con el tema de la pandemia no ha sido fácil, ya que han tenido muchos altibajos en donde “si no innovas te mueres y aquellas empresarias que no han contado con un soporte económico suficiente para tolerar estos desniveles de la economía nos vimos un poquito atoradas”.

Sin embargo, confió en que a partir de la recuperación económica todas las empresarias puedan nuevamente volver a respirar, “es por eso que quiero hacer un lanzamiento diferente de la asociación y que efectivamente se vea el desarrollo empresarial. No nos pinta un panorama color de rosa, pero nada que no podamos hacer y nada que unidas no podamos lograr”.