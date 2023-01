Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La emisión de títulos es una simulación en el País y no corresponde a la realidad de las habilidades de las personas, señaló el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.

En conferencia, reconoció que por no creer en el trámite, decidió no titularse en la carrera de Administración de Empresas.

«Tomé una decisión por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice, yo decidí no titularme, porque consideraba que era un fraude a lo que yo creo, a lo que yo pienso en ese momento.

«Consideraba que no, porque no correspondía a lo que yo había estudiado. Y qué me dio de aprendizaje años después, esto que estamos viviendo, una simulación, el disimulo, entrega de títulos de doctorado o de posgrado, que no corresponden a la realidad de las habilidades y las destrezas», señaló al dar su opinión sobre el escándalo que enfrenta la Ministra Yasmín Esquivel, acusada por la UNAM de haber plagiado su tesis de licenciatura en Derecho.

Al explicar que no cree en los títulos académicos, afirmó que los más estudiados le hicieron un mal al país antes de la llegada de la Cuarta Transformación.

«Tuvimos aquí como funcionarios a doctores con posgrado y posdoctorado, que llevaron al cadalso a nuestro país, en todos los sentidos.

«Por eso ¿qué vale más? ¿el aprendizaje que le da la vida, la capacidad de reflexionar en el autodidactismo a gente célebre?. Citó, como ejemplo, a Carlos Monsiváis, José Revueltas y Ramón Valdiosera.

Señaló que en su juventud participó en clubes anarquistas, cuando estaba terminando su carrera y empezaba a elaborar su tesis.

Sin embargo, cuando llegó a la revisión de su tesis, los criterios pedagógicos se supeditaron a criterios programático-presupuestales.