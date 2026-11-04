Estimado lector, ¡me da mucho gusto reencontrarnos en este espacio de El Heraldo de Aguascalientes!

Si tienes un negocio, seguro te has encontrado en la encrucijada donde hay que tomar una decisión importante: lanzar un nuevo producto, contratar a alguien, pedir un préstamo o cambiar de proveedor. En esos momentos de presión, es muy fácil caer en dos trampas opuestas: ver todo «color de rosa» por puro entusiasmo, o paralizarse por miedo a que las cosas salgan mal.

¿Cómo tomar mejores decisiones en el día a día sin dejarse llevar por el estómago o la prisa?

Carlos Llano Cifuentes, fundador del IPADE y primer rector de la Universidad Panamericana, analizó a fondo este reto. Para él, la primera tarea de quien dirige un negocio no es mandar ni dar órdenes, sino hacer un diagnóstico objetivo de la realidad.

Llano rescató una palabra que a veces suena anticuada, o que se entiende de manera equivocada, pero que es la herramienta más potente del empresario: la prudencia. Lejos de significar miedo o indecisión, para Llano la prudencia es sencillamente la «capacidad intelectual de acierto». Es decir, la habilidad de ver las cosas exactamente como son, no como nos gustaría que fueran.

Si quieres afinar tu puntería al decidir en tu emprendimiento o comercio, aquí tienes tres claves prácticas inspiradas en el pensamiento de Llano:

1. Separa tus deseos de la realidad. El error más común al diagnosticar un negocio es confundir lo que queremos que pase con lo que realmente está pasando. Un director prudente no mide sus acciones por sus ganas o corazonadas, sino por la realidad objetiva: ¿qué quieren hoy mis clientes?, ¿cuáles son mis costos reales?, ¿qué amenazas hay en el mercado? Ver la verdad de frente es el primer paso para no equivocarte.

2. Evalúa tus recursos con humildad. Antes de lanzarte a una nueva meta, haz un inventario sincero de las capacidades de tu equipo y de tu negocio. Para Llano, la humildad no es hacerse menos, sino valorar con objetividad con qué recursos cuentas y cuáles te faltan. Saber qué puedes hacer hoy —y qué necesitas aprender o conseguir— te evita comprometerte con lo que no podrás cumplir.

3. Escucha el consejo imparcial. Nadie lo sabe todo. Llano advertía que en los negocios tendemos a ser «juez y parte» de nuestras propias ideas. Por eso, el directivo prudente busca el consejo de personas con experiencia, sentido común y que le hablen con la verdad. Pedir la opinión sincera de tu equipo o de un mentor no resta autoridad; al contrario, aclara la visión y multiplica las probabilidades de éxito.

Al final, como señalaba Carlos Llano, decidir bien no es adivinar el futuro, sino construir el presente sobre tierra firme.

Te invito a hacer la prueba: antes de tomar esa decisión que traes en mente, haz una pausa, analiza los hechos fríamente, escucha a tu gente y decide con la cabeza firme.

Nos leemos el próximo mes en este espacio para seguir conversando sobre cómo dirigir nuestros negocios con visión humana y resultados concretos. ¡Mucho éxito en tus decisiones!