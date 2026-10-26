Decepciona ‘Timbiriche’ a Memo Méndez Guiú

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Aunque no fue considerado para participar en la serie sobre Timbiriche, el compositor Memo Méndez Guiú ha visto todos los capítulos y expresó su decepción por el enfoque narrativo de la producción.

El músico, quien formó parte de la historia del grupo juvenil desde sus primeros años, considera que la serie privilegia la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano sobre la trayectoria artística de la agrupación.

“Tengo esa decepción por diferentes aspectos. Por un lado, no es realmente una historia de Timbiriche, es como una pequeña telenovela, más que nada enfocada en la situación con Luis de Llano y Sasha”, declaró.

Méndez Guiú lamentó que una agrupación de tanta relevancia para la música mexicana haya quedado reducida, desde su perspectiva, a un episodio personal particularmente delicado.

“Eso me decepciona, que se enfoquen en esa relación porque me da tristeza que algo tan grande como Timbiriche se reduzca al morbo de una situación tan delicada”, agregó.

La producción, disponible en ViX, combina acontecimientos reales con elementos ficticios y aborda el noviazgo de Sasha Sokol con Luis de Llano cuando ella era menor de edad, un caso que ha generado cuestionamientos sobre las relaciones de poder dentro de la industria musical.

El compositor consideró que los responsables de la serie aprovecharon el interés público por esa relación para atraer espectadores.

“Quizás sintieron que de alguna manera la gente lo iba a ver simplemente para ver cómo iban a tratar ese tema tan delicado”, comentó.

A su juicio, ese enfoque dejó en segundo plano la historia musical de Timbiriche.