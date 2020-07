Dulce Soto Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La aplicación de vacunas ha disminuido en 30 por ciento durante la pandemia de Covid-19, lo que puede provocar que la cobertura de vacunación caiga hasta 10 puntos porcentuales este año, advierten especialistas en salud.

Además, esto puede provocar que surjan brotes de enfermedades que ya estaban controladas en el país, alertaron.

Benjamín Madrigal Alonso, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, explicó que la emergencia sanitaria agudizó la caída en la vacunación, pero este problema se registra desde hace años en México.

“Son varios años en los que vamos descendiendo en un punto porcentual, en dos puntos porcentuales. Desde hace años venimos detectando que hay vacunas que tienen temporadas en que no se aplican”, indicó.

“Si a esto le agregamos la problemática de la Covid-19, por la que la gente tiene miedo de acudir a donde se aplican las vacunas, puede haber caídas de las coberturas vacunales, aunque es muy aventurado decirlo, estaríamos hablando de unos 10 puntos porcentuales agregados”.

El pediatra infectólogo explicó que en 2019 la cobertura de vacunación cayó 50 por ciento en algunos biológicos y, para 2020, se espera que disminuya más.

Detalló que el desabasto de biológicos, que a veces se registra en el país, impacta en la aplicación de vacunas.

Desde hace casi un año, ilustró, hay escasez de la vacuna contra la tuberculosis. Lo mismo sucedió con el biológico contra la hepatitis B y su cobertura cayó a la mitad el año pasado, indicó.

Detalló que casi tres de cada 10 personas no fueron vacunadas en 2019 contra el sarampión, biológico que también registró desabasto en los primeros tres meses de 2020.

Agregó que en 2019 uno de cada cinco individuos no cubrió adecuadamente sus tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis.

El médico llamó a la población a continuar vacunando a sus hijos, pues los centros de salud están tomando las medidas necesarias para hacerlo de manera segura en el marco de la pandemia.

También urgió a reforzar las campañas gubernamentales de vacunación.

En tanto, Salvador Pineda, gerente médico de Sanofi Pasteur, indicó que el 30 por ciento de las vacunas que se tenían que haber aplicado en lo que va de 2020 no se aplicaron por la pandemia, según estimaciones de la OMS.

“No hay un dato oficial a nivel nacional, pero, probablemente, andemos cerca de lo que la OMS está señalando”, dijo.

Agregó que, al disminuir las coberturas de vacunación, muchos niños quedan susceptibles a enfermedades que ya estaban controladas.

Aunque al inicio hubo escasez de vacunas por la pandemia, este problema ya está superado, afirmó.

El pediatra pidió a la población no esperar a que termine la emergencia sanitaria para vacunar a sus hijos.

“Hay que respetar los tiempos de vacunación. Evitemos brotes, como el del sarampión que actualmente tenemos”, subrayó.

