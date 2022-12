Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con la corrupción, cuatro año después de iniciado su sexenio el País ha retrocedido en los indicadores internacionales y se ubica entre las naciones peor evaluadas en la materia.

El estancamiento en unos indicadores y el retroceso en otros, de acuerdo con los propios reportes, se debe, principalmente, a la impunidad prevaleciente, tanto para casos de corrupción cometidos en otras sexenios como los registrados en los últimos cuatro años.

«La promesa política de erradicar la corrupción no se ha cumplido», advirtió Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

«Los grandes casos de corrupción siguen sin recibir sentencia», señaló, «y el dinero desviado por las tramas de corrupción tampoco está de vuelta en las arcas de la Nación».

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México se ha estancado y se ubica al lado de países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.

En el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project ha retrocedido durante cuatro años consecutivos.

También por cuatro años seguidos ha reduciado su calificación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, que evalúa la eficacia de los países latinoamericanos para evitar la corrupción.

En tanto, en el índice de riesgo de corrupción de negocios TRACE Matrix, que hace la asociación empresarial internacional TRACE y que mide la probabilidad de recibir demandas de soborno al hacer negocios, México también ha tenido retrocesos.

El País, además, salió mal parado en la Evaluación Anticorrupción de América Latina (EAL) 2021-2022, del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que advirtió de la existencia de un sesgo político en la lucha contra la corrupción.