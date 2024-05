Debutaría Weaver en Star Wars

CDMX. -Sigourney Weaver estará de vuelta en el espacio, pero ahora como parte de la saga de Star Wars y su próxima película, The Mandalorian & Grogu.

Según Deadline, la actriz, de 74 años, está en conversaciones, pero no se conoce el papel que interpretaría ni los detalles de la trama.

La cinta será dirigida por Jon Favreau, quien también la produce junto con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Está previsto que la producción comience su rodaje a finales de este año, mientras que la fecha de lanzamiento está prevista para el 22 de mayo de 2026.

Se trata de la primera película de Star Wars desde Star Wars: The Rise of Skywalker, de 2019, que recaudó mil millones de dólares en todo el mundo.

La veterana actriz, nominada a un Óscar, es conocida por sus papeles en las franquicias de Alien y Avatar, aunque ha participado en muchos otros títulos, que incluyen famosas franquicias, como Los Cazafantasmas o Los Defensores, de Marvel.