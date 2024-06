Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados y senadores electos de Morena intentaban estrenar su nueva mayoría en la próxima Legislatura, pero los frenaron.

Legisladores electos de Morena celebraron la «mayoría calificada» que obtuvieron el pasado 2 de junio y se declararon listos para aprobar la reforma judicial y de órganos autónomos en la nueva Legislatura, que inicia en septiembre.

Por la mañana de ayer, los morenistas aseguraban que, apenas iniciara la nueva Legislatura, encauzarían la agenda legislativa que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y próximo senador por Puebla, dijo que las 18 reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo siguen vigentes, entre ellas la reforma al Poder Judicial.

«Está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen (de la reforma al Poder Judicial) y que sea votado, una vez que se instale el siguiente Congreso General.

«Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra virtual Presidenta (Claudia Sheinbaum) y habrá la participación del Gobierno central para ajustar el dictamen correspondiente, es un hecho», dijo Mier.

Sin embargo por la noche, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, manifestó que aún no hay un proceso definido para sacar adelante ese paquete de iniciativas y ofreció abrir un diálogo en torno a las propuestas.

«Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, tiene que evaluarse la propuesta y, en su momento, aprobarse.

«Pero tiene que explicarse bien, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse, como normalmente se hace a través de parlamento abierto», planteó.

Dijo que la reforma al Poder Judicial está siendo revisada junto con el ex Ministro Arturo Zaldívar.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y senador electo, reprochó el nerviosismo en los mercados financieros, pues, dijo, ya se sabía que el llamado «Plan C» es un compromiso de campaña de Claudia Sheinbaum.

«Tampoco hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitaban para el Plan C.

«Empezaremos con la del Poder Judicial, indiscutiblemente esa reforma se va llevar a cabo; la reforma energética, la reforma electoral, sólo por mencionar algunas», destacó por la mañana Fernández Noroña.