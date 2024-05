CDMX. -George Clooney hará su debut como actor y dramaturgo de Broadway al llevar a escena una adaptación del filme Buenas Noches, Buena Suerte (Good Night, and Good Luck), informó The Hollywood Reporter.

Para esta versión, el histrión tomará el papel del periodista y presentador de la CBS Edward R. Murrow, quien encara con sus informes al senador estadounidense Joseph McCarthy.

El guion de la puesta teatral fue escrito por Clooney, con la coautoría de Grant Heslov. El proyecto mantendrá el nombre original y se estrenará en la primavera de 2025, en el teatro Shubert.

«Me siento honrado, después de todos estos años, de volver a los escenarios y especialmente a Broadway, la forma de arte y el lugar al que todo actor aspira», dijo Clooney en un comunicado de prensa difundido también por Deadline.

Clooney dirigió la película de 2005, la cual también protagonizó como Fred W. Friendly, la cual obtuvo seis nominaciones a los Óscar.

La producción será dirigida por el ganador del premio Tony, David Cromer, quien compartió que el personaje de George Clooney en la obra contará con un escenario que capture la esencia de la televisión.

«Edward R. Murrow actuó desde una especie de claridad moral que parece extremadamente rara en el panorama mediático actual. Había una inmediatez en aquellas primeras transmisiones televisivas en vivo que hoy sólo se puede capturar efectivamente en el escenario, frente a una audiencia en vivo», dijo Cromer a The Hollywood Reporter.