CDMX.- Romeo Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham, debutará como actor profesional en Forty Love, película francesa que aborda una relación amorosa entre dos tenistas rivales. El joven de 24 años comparte créditos con Paul Kircher, quien interpreta a Sacha Gallo, un destacado jugador que desarrolla un vínculo sentimental con su competidor. El primer tráiler muestra escenas románticas y enfrentamientos deportivos entre ambos personajes. Dirigida por Pierre-Ange Carlotti y producida por StudioCanal, la cinta cuenta con las actuaciones de Catherine Deneuve, Guillaume Canet y Benjamin Voisin. Su estreno en Francia está previsto para finales de noviembre.